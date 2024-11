Da Monteu Roero, passando per Santo Stefano Belbo e Grinzane Cavour, per sensibilizzare contro la violenza

Prosegue il fitto programma delle “Giornate Viola”, la rassegna di eventi dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza promossa da Associ&rete in collaborazione con numerosi enti del territorio.

Venerdì 22 novembre alle 20.30 a Santo Stefano Belbo con: “Voce è forza. Insieme contro la violenza”, incontro organizzato dal Lions Club e Leo Club Santo Stefano Belbo e Colline Pavesiane, assieme alla Commissione pari opportunità dello stesso comune.

Alle 20.40 di scena Grinzane Cavour, con un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con Marco Bertoluzzo, Direttore del Consorzio Socio Assistenziale, il Luogotente Claudio Grosso della Compagnia Carabinieri di Alba ed Elisa Revelli, Operatrice Centro Anti Violenza.



Chiude gli eventi di questa “giornata viola”, Monteu Roero dove alle 21.00 tra lettura e arte, si parlerà di educazione all’affettività per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. In questo ultimo evento, si raccoglieranno fondi per il centro antiviolenza dell’associazione Mai+ Sole Odv.