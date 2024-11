Al Toselli di Cuneo il concerto della Fanfara della Brigata Alpini “Taurinense”

Come ormai consuetudine, anche quest’anno la Fanfara della Brigata Alpini “Taurinense” si esibirà in diverse località piemontesi in occasione delle festività natalizie.

Giovedì 12 dicembre 2024 sarà la volta di Cuneo, dove al Teatro Civico Toselli alle ore 21.00, si svolgerà un concerto durante il quale gli Alpini della Fanfara offriranno al pubblico un repertorio di musiche natalizie, oltre a marce militari e classici, prima del caratteristico finale rappresentato dalla Marcia dei Coscritti Piemontesi, seguita dall’Inno degli Alpini e dal Canto degli Italiani.

La serata è organizzata dal 2° reggimento alpini di San Rocco Castagnaretta, in collaborazione con i Soci e il Presidente del Circolo ‘L Caprissi.

L’ingresso al Teatro sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, previa conferma di partecipazione al seguente link: https://forms.gle/ni3W1dD8Nfk9bksf7