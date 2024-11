Saluzzo, con “Secondo lei” parte la stagione teatrale al Magda Olivero

Mercoledì 27 novembre alle 21, parte la stagione teatrale al Magda Olivero ( via Palazzo di città). Per il primo appuntamento il palcoscenico civico saluzzese ospiterà Caterina Guzzanti e Federico Vigorito in “Secondo lei”, scritto e diretto dalla stessa Guzzanti e prodotto da Infinito/Argot, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano.

Lo spettacolo narra, dal punto di vista femminile, le dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità s confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti i in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati.

“Secondo lei” invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo continuino a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/spettacolo/28035/secondo-lei al costo di 20 euro, ridotto 18 euro. Lo spettacolo è audiodescritto grazie al progetto “Teatro no limits”: il biglietto è ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore. La prenotazione dell’audiodescrizione è obbligatoria entro le 48 ore prima della data di messa in scena dello spettacolo su Whatsapp al numero 328 2435950.

La stagione teatrale che è organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS, proseguirà venerdì 13 dicembre con “Arlecchino muto per spavento”, ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni.

Inaugurerà l’anno nuovo, mercoledì 8 gennaio 2025, “Scene da un matrimonio”, ispirato al capolavoro di Ingmar Bergman; giovedì 13 febbraio sarà Eva Robin’s, accompagnata da Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, a calcare il palcoscenico saluzzese con “Le serve”, il capolavoro di Jean Genet; giovedì 20 marzo andrà in scena “La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze sul lusso di essere donne”, con Marta Cuscunà.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 16 aprile con “Questo lavoro sull’arancia” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance ideata da Piemonte dal Vivo e che vede sulla scena Marco Augusto Chenevier. I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita su Mailticket.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it