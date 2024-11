Mauro Calderoni: «A Bene Vagienna e in tutta la Granda perseguire soluzioni alternative contro il consumo di suolo»

A Bene Vagienna, in un recente incontro organizzato in Municipio coi residenti della frazione in cui dovrebbe sorgere l’impianto per il riciclaggio e il confezionamento di pavimentazioni stradali, la minoranza consigliare è stata esclusa. Eppure, lo sviluppo urbanistico di una comunità e le eventuali implicazioni logistiche, di viabilità e più in generale ambientali di un nuovo insediamento produttivo dovrebbero essere di interesse collettivo, quindi sia della maggioranza sia della minoranza.

La frazione di Buretto, poi, è morfologicamente il punto più alto di Bene Vagienna. Le acque di lavaggio del bitumificio, se non ben irregimentate e trattate, potrebbero rischiare di finire nei canali irrigui se non anche nelle falde più profonde. Davvero si pensa che un progetto di tali dimensioni, per di più in una piccola comunità, possa essere affrontato a colpi di maggioranza, senza coinvolgere e possibilmente convincere tutta la popolazione?

E, più in generale, in una provincia come la Granda che ha il record nazionale di consumo di suolo, non ci sono soluzioni alternative come riutilizzare, ad esempio, cave ed aree artigianali o industriali dismesse?