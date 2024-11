Work Secure: la sicurezza sul lavoro con soluzioni specializzate e assistenza su misura

Per le aziende che operano in ambienti professionali complessi, la scelta dei giusti dispositivi di protezione individuale (DPI) e abbigliamento tecnico può fare la differenza nella sicurezza quotidiana dei lavoratori. Work Secure (www.worksecure.it), realtà italiana con oltre 15 anni di esperienza, risponde a questa necessità offrendo un ampio assortimento di articoli pensati per garantire praticità in ogni settore.

Dispone, infatti, di un catalogo digitale completo e sempre aggiornato, che conta più di 10.000 prodotti, accessibile tramite una piattaforma intuitiva. Tra le opzioni disponibili, possiamo ricordare caschi protettivi, imbracature per il lavoro in quota, guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche Diadora. Ciascun articolo è selezionato per offrire sicurezza ed elevati standard di qualità.

Uno degli aspetti più apprezzati della proposta di Work Secure è la possibilità di personalizzare gli indumenti da lavoro per rispondere alle esigenze di branding delle aziende. Come? Grazie a tecniche quali stampa serigrafica o in colorprint, scudetti amovibili, patches e applicazioni termosaldate.

L’azienda si distingue, poi, per i suoi servizi tecnici e di consulenza. È specializzata, ad esempio, nella revisione periodica e nella taratura dei rilevatori Gas Alert, dispositivi fondamentali per la sicurezza in ambienti industriali e confinati.

Effettua, inoltre, ispezioni e revisioni periodiche su imbracature e DPI per lavori in quota, come stabilito dalle normative, assicurandone il corretto funzionamento. Il Fit Test, invece, prevede un controllo accurato delle maschere filtranti, al fine di verificare la loro aderenza al viso dei lavoratori a contatto con polveri o sostanze nocive.

Un ulteriore supporto viene offerto con il servizio di outsourcing dei magazzini, una soluzione che consente alle aziende di ottimizzare la disponibilità dei prodotti di sicurezza e ridurre i tempi di fermo causati da scorte insufficienti.

Tutti gli articoli che figurano nella proposta di Work Secure sono espressione di marchi di rilevanza internazionale, tra cui Tractel, U-Power, Skylotec e Sip Protection, selezionati per garantire affidabilità e durata nel tempo. L’azienda, recentemente diventata rivenditore autorizzato della linea Payper HO.RE.CA., espande ulteriormente la sua offerta con abbigliamento tecnico pensato anche per il settore alberghiero e della ristorazione.

L’esperienza di acquisto sull’e-commerce è ancor più soddisfacente grazie alle spedizioni rapide e gratuite per importi superiori a 49,90 euro. Gli ordini effettuati entro le 12:00 vengono spediti in giornata, in tutta Italia e in Europa. Le transazioni, invece, sono protette da sistemi di pagamento come PayPal e carta di credito.

Work Secure, del resto, si impegna a supportare le aziende con un’offerta che unisce soluzioni moderne e all’avanguardia, e servizi su misura. Grazie a una lunga esperienza e a un catalogo pensato per ogni contesto professionale, costituisce un partner sicuro e affidabile.