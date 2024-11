Come comprare token BEST: guida pratica

La prevendita del token nativo BEST è stata lanciata in via del tutto esclusiva per i possessori di Best Wallet, uno dei wallet cripto più semplici e intuitivi da utilizzare. Questo è disponibile nella sezione “Upcoming Tokens”, una delle nuove funzioni dell’applicazione, che permette di scoprire tutti i token non ancora lanciati sul mercato. Accessibili quindi a un prezzo vantaggioso proprio perché in prevendita.

BEST ha già raggiunto e superato la soglia dei 600.000 dollari raccolti in finanziamenti, segno di un’enorme partecipazione nonostante la presale sia partita da poco più di una settimana. Ecco quindi come partecipare, dal momento che il token sarà disponibile per la prevendita esclusiva solo per due settimane.

Step 1 - Scaricare l’applicazione Best Wallet

Come già sottolineato, la prevendita è attiva solo per i possessori di Best Wallet, quindi il primo passaggio è quello di ottenere l’app. Fortunatamente è possibile trovarla sia su smartphone Android sia su quelli dotati di iOS. Pertanto basterà aprire il vostro negozio di riferimento, Google Play Store per i primi e App Store per i secondi, e cercare tra le app “Best Wallet”.

Ottenuta e installata l’app, potrete quindi aprirla e seguire le istruzioni a schermo per inizializzare il vostro wallet. Sarà necessario effettuare il login con un account, potete scegliere per questa operazione l’uso di una email per crearne uno nuovo, oppure accedere con account Apple o Google preesistenti.

Vi verrà chiesto di aggiungere la verifica a due fattori, anche conosciuta come 2FA, per aggiungere un livello di sicurezza, è altamente consigliato procedere in tal senso per evitare accessi indesiderati. Infine, dovrete anche impostare un codice di quattro cifre per l’accesso. Ora avete il vostro wallet pronto.

Step 2 - Acquistare criptovalute

Per poter acquistare il token BEST potete utilizzare criptovalute, tuttavia se il wallet ne è sprovvisto, dovrete procedere con l’acquisto preventivo di questi token. Innanzitutto è bene sapere che per acquistare BEST è possibile usare le seguenti cripto: ETH, USDT e BNB. Quindi, scegliendole tramite la pagina principale dell’app, potrete aggiungerle al vostro wallet acquistandole con carta di credito.

L’operazione è molto semplice, basta infatti selezionare la criptovaluta desiderate e poi cliccare su “Buy” per scegliere la quantità. Queste verranno subito inviate al vostro wallet, immediatamente disponibili per l’utilizzo.

Step 3 - Acquistare token BEST

Ora è tutto pronto. Dalla Home di Best Wallet, selezionate la voce Upcoming Tokens, qui troverete tutti i token promossi da Best Wallet, tra cui per l’appunto BEST. Selezionate quindi la voce Best Wallet e poi “Buy Now”.

In questa schermata potrete scegliere il pagamento tramite criptovalute, selezionando quella che avete precedentemente acquistato, oppure, volendo, anche tramite carta di credito. Inserendo l’importo che desiderate spendere, vedrete immediatamente il corrispettivo in BEST che otterrete.

Quando siete soddisfatti del quantitativo, completate l’operazione cliccando sul pulsante Buy. Ora non resta che seguire le istruzioni a schermo e avrete terminato l’operazione. I token non saranno subito despositati sul vostro wallet, questo perché a differenza delle altre criptovalute acquistate, si tratta di una presale. I token saranno richiedibili una volta terminata la presale e saranno finalmente caricati sul wallet.

Quali sono i vantaggi del token BEST

Il token BEST ha svariati vantaggi e permetterà, per esempio, di accedere a una fase precendete quella di prevendita dei token sponsorizzati. Ciò significa che chi detiene BEST potrà acquistare ulteriori criptovalute, anche quelle meme, a costi significativamente ridotti. Gli investitori sanno che è senz’altro un passaggio importante per realizzare potenziali ritorni, poiché i token in presale aumentano di prezzo man mano che la prevendita si avvicina alla fine. Accedere quindi preventivamente è il modo migliore per assicurarsi la minor spesa possibile e il massimo rendimento.

Non solo, poiché i possessori di BEST beneficiano di costi di transazione ridotti sul DEX di Best Wallet. Un aggregatore in grado di trovare i tasssi migliori per lo scambio di token, supportando oltre 50 blockchain. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il team di Best Wallet prevede anche di lanciare una carta di debito con premi cashback. Insomma, è davvero l’opzione migliore per entrare a far parte di questo ecosistema e ottenere tutti i benefit del caso.

Per seguire ulteriori informazioni sul progetto, oltre che l’app ufficiale, è possibile unirsi anche alla pagina social X ufficiale, in continua crescita e fonte di notizie quotidiane su Best Wallet.

Vai alla prevendita del token BEST