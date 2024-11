Grande affluenza all'ospedale di Verduno per la giornata dedicata a orientamento scolastico e professioni sanitarie

Gli studenti delle IV e delle V superiori del territorio ASL CN2 sono intervenuti numerosi, nella giornata di sabato 23 novembre, al secondo evento orientativo del 2024 organizzato all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno in sinergia dagli ordini delle Professioni Sanitarie, i servizi per l’orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Un successo di pubblico, per un evento che è stato anche un importante momento di confronto tra i professionisti, gli Ordini e le Università.

Ad accogliere gli studenti erano presenti al Ferrero i Coordinatori delle Professioni Sanitarie, oltre ai Tecnici di Laboratorio e Radiologia, Ostetriche e Infermiere Pediatriche, Infermiere e Infermieri, Ortottiste, Audiometriste, Dietiste, Tecnici della Prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, Fisioterapisti, Tecnici della Neurofisiopatologia, Logopediste, Igienisti Dentali, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica, Terapiste della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.

Agli studenti e agli ospiti intervenuti non è mancata occasione, a metà pomeriggio, di partecipare ad un interessante tour guidato attraverso i servizi e le strutture del nosocomio di Verduno, per poter capire in modo concreto come le professioni sanitarie si integrino appieno con la realtà ospedaliera. Il tour ha compreso le strutture di Emodinamica, Neuropsichiatria Infantile, Neurofisiopatologia, Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi, Servizio Trasfusionale e, dulcis in fundo, il nuovissimo LABSI, il Laboratorio di Simulazione Avanzata nato dall’unione delle energie di Fondazione Ospedale Alba-Bra e ASL CN2, primo in Piemonte in un ospedale non universitario.

Una giornata altamente formativa, durante la quale gli studenti partecipanti hanno potuto conoscere una realtà di studio e lavoro avvincente ed estremamente professionalizzante, porre domande e confrontarsi su ogni dubbio e curiosità rispetto a quella che potrebbe essere in futuro la propria attività lavorativa all’interno del mondo della salute e a favore della collettività.