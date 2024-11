Costigliole Saluzzo, oltre 200 persone per la terza edizione di “Sèira Pièmontéisa”

Un successo andato al di là di ogni più rosea previsione ha salutato la terza edizione di “Sèira Pièmontéisa”, la manifestazione dedicata interamente alla lingua Piemontese attraverso canzoni, barzellette, modi di dire, proverbi e tanto altro ancora il tutto proposto nell’idioma dei “bogia nen”. Il grande salone polivalente di Costigliole Saluzzo ha accolto oltre 200 persone che con trasporto hanno dimostrato di gradire la musica del Maestro Claudio Boglio e del suo Trio Capinera e la comicità di Valerio Chiappello, che con le sue barzellette ha regalato buonumore e allegria.

Nel corso della serata, condotta dal costigliolese Gianpiero Ferrigno che per l’occasione ha composto e recitato una poesia dedicata a Costigliole, sono stati assegnati riconoscimenti all'ingegner Mauro Torasso, amministratore delegato dell'Artimpianti di Costigliole, a Marisa Chiappello di Busca, 86 anni e una verve da ragazzina, per il suo grande impegno nel campo del volontariato e al gruppo Amici del Presepe di Costigliole come riconoscimento e gratitudine per la rappresentazione del Presepe Vivente.

Dice Gianpiero Ferrigno che con l’amministrazione comunale ha organizzato la serata: “Esprimo il più convinto e sentito ringraziamento alle numerose persone che hanno scelto di partecipare alla nostra Sèira Pièmontéisa rendendo la manifestazione un qualcosa di emozionante e unico, alla cooperativa Albifrutta di Costigliole Saluzzo, ai tecnici Luca Occelli e Marco Infossi per l'assistenza tecnica. Infine rimarco con piacere la grande bravura del Maestro Claudio Boglio che ha coinvolto il pubblico con le sue canzoni. Davvero un grandissimo e simpatico interprete dei canti piemontesi”.

La serata, che ha visto anche la presenza del sindaci di Elva Giulio Rinaudo, del sindaco di Bellino Valter Borgna e del vice sindaco di Rossana Manuele Barbero, si è conclusa con una canzone coinvolgente e vero inno del Piemonte come “Montagne del me Piemont” di Gipo Farassino.