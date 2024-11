Volley A2/F: il Puma in cerca di una scossa! Oggi (ore 17) la Bam Mondovì ospita il Clai Imola

Dopo sette gare senza aver raccolto punti, la Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, scende in campo con la speranza di muovere finalmente la propria classifica. Le avversarie odierne sono quelle del Clai Imola Volley, squadra che con 9 punti all'attivo occupa attualmente il quinto gradino della graduatoria del girone A, in coabitazione con Picco Lecco e Casalmaggiore.

La squadra romagnola, pur essendo una neopromossa, si sta comportando piuttosto bene, confermando di disporre di un discreto collettivo, nel quale spiccano l'opposto Sara Stival e le schiacciatrici Valentina Pomili e Katarina Bulovic. Squadra giovane e ben amalgamata, l'Imola di coach Nello Caliendo sa difendersi molto bene e contrattaccare con la giusta incisività.

Le pumine devono affrontare questo match con grinta e determinazione, ma anche dimostrare di avere la giusta pazienza contro una squadra capace di lottare su ogni pallone. È anche una gara di nervi, dunque, visto che la Bam Mondovì è obbligata a ottenere un risultato positivo a tutti i costi. Le avversarie, invece, godono di una situazione psicologica ben più serena.

Riuscire ad approcciare nel modo giusto a questo match sarebbe di certo il miglior viatico per le pumine. In casa monregalese resta qualche dubbio sulle condizioni dell'opposto Lara Berger, alle prese da diversi giorni con un problema fisico. La speranza è che coach Basso possa avere a disposizione al 100% l'attaccante tedesca. Arbitri designati per questo impegno sono Gianclaudio Bosica (Atri) e Marco Pasin (Torino).

Anche per questa gara sarà possibile entrare gratuitamente al PalaManera presentando il tagliando cartaceo del settimanale "L'Unione monregalese". Per chi volesse invece seguire il match da casa è possibile collegarsi al sito internet VBTV per la consueta diretta streaming gratuita. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa domenica pomeriggio alle ore 17.