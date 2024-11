Volley A2/F: il Puma spezza l'incantesimo! La Bam Mondovì piega il Clai Imola al tie-break

Ossigeno puro per il Puma! La Bam Mondovì, dopo sette sconfitte consecutive, si riscatta e in casa supera il Clai Imola per 3-2. Una vittoria cercata e meritata per le ragazze di coach Basso, che dunque muovono la propria classifica al termine di una partita combattuta ed emozionante. Rossoblù pazienti e brave in difesa, dove Morgana Giubilato si è fatta trovare pronta. Anche l'attacco, seppur a corrente alternata, è risultato all'altezza della situazione.

In casa Puma non sono mancati i regali alle avversarie, ma in numero inferiore rispetto alle precedenti uscite. Tra le rossoblù la migliore è risultata la centrale Livia Tresoldi (17). Il Clai Imola non ha disputato una delle sue migliori partite, rischiando di uscire dal campo a mani vuote. Le romagnole devono ringraziare la giornata di grazia della centrale Eva Ramazzoni, autrice di 22 punti, risultata di certo la migliore in campo.

PRIMO SET: partenza equilibrata, 3-3. Le due formazioni continuano a inseguirsi a vicenda senza riuscire a prendere il sopravvento, 7-7. Break monregalese, 10-8. Ace per Lara Berger. Poco dopo la imita Teresa Bosso e sul 14-10 coach Caliendo chiama il time-out. Le romagnole recuperano una lunghezza, 15-12. Ricezione non impeccabile di Giulia Viscioni e il Clai Imola ne approfitta per portarsi a un solo punto dalle avversarie. Pronta reazione delle pumine, che tornano a spingere, 19-15. Nuova richiesta di time-out da parte della panchina romagnola sul punteggio di 21-17. Doppio attacco vincente per Teresa Bosso, 23-18. Arrivano cinque set-ball per le pumine. Ancora ricezione monregalese traballante e sul 24-21 coach Basso preferisce spezzare il ritmo e chiamare il time-out. Si rientra in campo e un fallo a rete della formazione ospite chiude il set sul 25-21.

SECONDO SET: Imola riparte forte e si porta subito sull'1-5. Romagnole in campo con un piglio diverso rispetto a quanto visto nel primo set, 5-10. Time-out chiesto da coach Claudio Basso. Al rientro in campo Imola conquista altri due punti e l'allenatore monregalese si gioca rapidamente il secondo time-out a disposizione. La formazione ospite prende il largo, 6-14. Time-out chiesto da coach Caliendo sull'11-18. Lara Berger rende meno pesante il distacco, 13-19. Ancora un punto recuperato dalle pumine, 15-20. Arrivano sei set-ball per Imola sul 18-24. Al terzo tentativo arriva l'attacco vincente di Eva Ravazzolo per il definitivo 20-25.

TERZO SET: pumine sul 3-1. Mondovì spreca e Imola accorcia le distanze. Nuovo break Puma, 11-8. Pallonetto vincente di Lara Berger e sul 13-9 coach Caliendo chiama il time-out. Viscioni a segno e padrone di casa che accennano la fuga sul 15-10. Pumine grintose in campo, 17-11. Le rossoblù volano sulle ali dell'entusiasmo. Sul 19-11 ancora time-out chiesto da Caliendo. Doppio ace di Livia Tresoldi, 24-14. Al primo tentativo arriva la stoccata vincente del Puma, che chiude il set sul 25-14. La Bam Mondovì può festeggiare per il primo punto in campionato.

QUARTO SET: Bosso a segno e Puma sul 2-0. Imola conquista il break e ritrova la parità sul 4-4. Permane l'equilibrio sull'8-8. Ancora un break per le romagnole e sul 9-11 coach Basso chiama il time-out. Tre punti di vantaggio per Imola. Le squadre continuano a lottare punto a punto, ma Imola riesce ad allungare sul 14-19. Time-out chiesto da coach Basso. Le pumine non mollano e accorciano sul 18-20, grazie anche all'intervento del video-check. Time-out chiesto da Caliendo sul 20-22. Sul 22-24 arrivano due set-ball per le ospiti. Al primo tentativo si registra l'errore in attacco di Teresa Bosso e il parziale si chiude sul 22-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: primo tempo vincente di Livia Tresoldi, ma Imola rimette subito in equilibrio il punteggio, 1-1. Pumine sul 3-1. Le squadre tornano in parità sul 5-5. Si va al cambio campo con la Bam avanti 8-6. Muro di Teresa Bosso e Puma sull'11-8. Time-out chiesto da coach Caliendo. Le romagnole non mollano e si portano a una sola lunghezza dalle avversarie. Viscioni a segno e Bam sul 13-10. Time-out chiesto dalla panchina dell'Imola. Sul 14-11 arrivano tre match-point per le monregalesi. Time-out chiesto da Basso sul 14-12. Ancora un punto rosicchiato dalle romagnole, 14-13. L'errore di Visentin al servizio chiude il tie-break sul 15-13. Prima vittoria per la Bam Mondovì.