Sci alpino, Coppa Europa: Barbera 22° e Saracco 25° a Levi, trionfa Saccardi

La stagione di Coppa Europa maschile è partita alla grande grazie agli slalomisti azzurri.

Uno su tutti, il parmense Tommaso Saccardi che sulla pista Black di Levi (già da lui provata una settimana fa in Coppa del Mondo, ma era uscito nella prima manche) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel circuito continentale. Il ventitreenne del Centro Sportivo Carabinieri è risalito dall’undicesimo posto a metà gara al primo gradino del podio, chiudendo nel tempo totale di 1’,44”,66/100.

Secondo a 19/100 il norvegese Mikkel Remsoey del Baerums Skiklub, terzo a 23/100 l’austriaco Simon Rueland dello Ski Klub Landeck. Punti anche per il veterano carabiniere altoatesino Simon Maurberger, ottavo, per il finanziere badiota Matteo Canins, dodicesimo, per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, ventiduesimo ad 1”,44/100, per il poliziotto padovano Stefano Pizzato, ventiquattresimo, e per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, venticinquesimo ad 1”,71/100.