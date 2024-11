Egregio Direttore,

in qualità di referente dell’associazione “La rete di Atena" in provincia di Cuneo, associazione che si occupa di prevenire e contrastare situazioni di disagio, fornendo aiuto alle donne vittime di violenza, desidero condividere alcune riflessioni in occasione di questa giornata così significativa.

La violenza contro le donne è una ferita profonda nel tessuto sociale, una piaga che colpisce l’anima delle vittime e mina i valori fondamentali su cui si fonda la nostra civiltà. Credo fermamente che sia necessario un approccio concreto e determinato per contrastare ogni forma di violenza di genere, partendo da una giustizia rapida ed efficace, con pene certe per chi si renda autore di reati contro le donne.

La sicurezza è un diritto imprescindibile e lo Stato deve essere garante di questo diritto, rafforzando le misure di protezione e sostenendo le Forze dell’Ordine che operano quotidianamente contro questi reati.

Allo stesso tempo, è fondamentale agire sul piano culturale e sociale: la prevenzione parte dall’educazione, occorre investire in percorsi scolastici che promuovano il rispetto delle differenze e il valore della dignità personale. Le associazioni come La rete di Atena, di cui sono orgogliosa di essere referente per la provincia di Cuneo, svolgono un ruolo cruciale, offrendo supporto alle vittime e sensibilizzando il territorio.

Il 25 novembre non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno quotidiano. Nessuna donna deve essere lasciata sola: insieme possiamo costruire un futuro libero da ogni forma di violenza.

Noemi Mallone

consigliera comunale Cuneo