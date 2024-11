Maenza, chiavi della città a Beppe Ghisolfi nel sostegno della dottrina sociale e dell'educazione finanziaria

Pro Sindaco per un giorno, pioniere dell'educazione finanziaria per sempre. Il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, autore del manuale capostipite per famiglie e studenti di cui ricorre oggi il decennale, ha ricevuto, dal Sindaco Loreto Polidoro e dagli organizzatori dell'ECU Film Fest, le chiavi della città di Maenza, accogliente e storicamente maestoso municipio ecclesiale e baronale della provincia di Latina. Qui ebbe le proprie radici Papa Leone XIII, autore della prima enciclica sociale Rerum Novarum (Vento di Novità) da cui ha tratto origine, fin dal 1892, il concetto di educazione al risparmio alla base della moderna educazione finanziaria per famiglie.



Il professor Ghisolfi ha ringraziato in special modo il regista Gjon Kolndrekaj, presidente del comitato della rassegna ECU Film Fest, e l'amministratrice della società titolare e organizzatrice Cross in Media, Tania Cammarota. La quale ha dichiarato: "Si tratta di una onorificenza della quale andiamo molto fieri, poiché evidenzia la funzione del dialogo sociale che dalla dimensione pastorale si declina nella dimensione laica e civica. L'educazione finanziaria è un fattore importante perché il dialogo sociale si realizzi attraverso il migliore funzionamento dei meccanismi economici".



Dialogo diventa sinonimo di Pace, educazione finanziaria diventa l'equivalente di una economia sempre più partecipata, informata e quindi sana. Soprattutto in un mese come quello di novembre che è dedicato alla lotta contro la violenza sulle Donne e che ha nei progetti di alfabetizzazione economica una fonte di emancipazione e di autonomia delle categorie più vulnerabili. "ECU film fest aveva concluso giovedì la prima giornata con l'incontro dedicato alla violenza contro le donne. Novembre è il mese a ciò dedicato. Nella prima giornata del festival dedicato al dialogo non poteva mancare un momento dedicato alla violenza di genere e contro la donna. È stata una giornata molto intensa, con grande partecipazione delle Istituzioni ecclesiali e laiche per il messaggio di saluto inaugurale. Tre sono stati i momenti importanti: la lettura del Telegramma del Papa che impartisce la sua Benedizione; la Conferenza di Pace; e il Meeting contro la violenza di genere".