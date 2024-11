Ospedale di Cuneo, taglio del nastro per la nuova PET: fino a 6mila prestazioni l'anno e azzeramento delle liste d'attesa

Oggi è un giorno importantissimo per la provincia di Cuneo e in particolare per il suo principale ospedale, il Santa Croce e Carle: il taglio del nastro della PET-CT nel reparto di Medicina Nucleare, acquistata dalla Fondazione ospedale di Cuneo onlus e donata al nosocomio del capoluogo grazie alla donazione di oltre 600 donatori. E proprio in occasione del taglio del nastro, è stata anche scoperta una targa per dire grazie a chi ha reso possibile dotare di questo importantissimo macchinario l'ospedale di Cuneo.

Le parole del dottor Livio Tranchida, Direttore Generale dell'ASO Santa Croce e Carle di Cuneo: Un macchinario di ultimissime generazione, un cambiamento epocale per il nostro ospedale".

"Un momento di grandissima gioia - le parole della presidente della Fondazione Ospedale Cuneo, Silvia Merlo - in cui il territorio ha fatto cordone, si è strinto e alla fine ha ottenuto questo risultato. Tangibile, con un macchinario che significherà meno liste di attesa e più precisione. Un servizio del territorio per il territorio".

"Oggi si vede concretizzare il frutto del lavoro ed impegno che la presidente Merlo e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici hanno messo in campo", ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, che non ha voluto mancare all'appuntamento.

I più significativi sono stati Banca Intesa Sanpaolo, Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo, Banca Alpi Marittime, Banca di Caraglio, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, AIL Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Federazione Banche di Credito Cooperativo - Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Dopo l'inaugurazione, il grande evento presso la Chiesa di San Tomaso, che in un prossimo futuro diventerà il "Tomasini Campus", una residenza e centro di formazione e ricerca per giovani medici, progettato dalla Fondazione Ospedale Cuneo ETS per attrarre e formare nuovi talenti.