Caraglio: al teatro comunale la commedia in piemontese "El castel ed le Ratavolòire"

A Caraglio, venerdì 29 novembre al Teatro Comunale alle ore 21, verrà rappresentata la Commedia in lingua Piemontese “El Castel ed le Ratavolòire” scritta e diretta da Ezio Tesi.

Un atto unico divertente ambientato in un Castello che svelerà misteriosi retroscena. Con il Patrocinio del Comune di Caraglio l’iniziativa ha scopo benefico a favore de “Il Fiore della Vita OdV” con ingresso gratuito e offerta libera. “Il Fiore della Vita” è un’Organizzazione di Volontariato nata nel 2011 da genitori che, avendo vissuto la malattia dei propri figli, si è resa parte attiva nell’accoglienza e accompagnamento dei piccoli/adolescenti affetti da patologie oncoematologiche e delle loro famiglie, affiancando l’equipe medico scientifica del nucleo dedicato all’interno del Reparto di Pediatria del SS. Annunziata di Savigliano, diretto dalla dott.ssa Maria Eleonora Basso. Il nucleo di Oncoematologia pediatrica di Savigliano è infatti Spoke di II livello all’interno della rete Oncoematologica regionale del Piemonte e costituisce riferimento unico per tutta la Provincia di Cuneo, operando in stretto collegamento con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

La Compagnia teatrale saluzzese “J una tantum” non è nuova a queste iniziative benefiche e assieme alla referente di zona del “Fiore della Vita”, Alda Chiapello, abbina qualche sana risata ad uno scopo di nobile aiuto ai piccoli degenti ed alle loro famiglie.