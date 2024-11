Interventi di pulizia e ripristino delle cunette sulle strade di Rocca Cigliè. Il sindaco Ferrua: "Un passo avanti per la sicurezza del territorio"

Importanti lavori di pulizia e ripristino delle cunette lungo le strade comunali di Rocca Cigliè. L'intervento è stato effettuato, negli scorsi giorni, dalla ditta Raimondi di Ceva.

"Questi lavori, fondamentali per la prevenzione e la tutela del territorio - commenta il sindaco Luigi Ferrua -, sono stati progettati per ridurre il rischio di allagamenti nelle aree private situate a valle e per prevenire eventuali frane che potrebbero compromettere la viabilità e rientrano nel più ampio piano di messa in sicurezza delle strade comunali, finanziato con un contributo di 500.000 € dal Ministero, che ha già permesso il consolidamento del versante e della piazza della sala polivalente. Grazie alla Ditta Raimondi per la professionalità e l’efficienza dimostrata e ribadisce l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire la sicurezza e la qualità della viabilità a beneficio di tutta la comunità".

Già previsto, per la prossima primavera, il completamento degli ultimi lavori del progetto, con interventi di asfaltatura su tratti significativi della rete stradale comunale.