84enne investito mentre attraversa la strada a Dronero: grave in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, a Dronero. Erano intorno alle ore 18:30 quando, lungo il viale Sarrea, un uomo di 84 anni è stato investito da un’autovettura mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto lungo le strisce pedonali che in questi giorni gli addetti stradali stanno rifacendo.



Nel violento impatto, l’uomo ha sbattuto contro il vetro anteriore della vettura subendo un trauma cranico. È stato trasportato in codice rosso all’Ospedale santa Croce di Cuneo.



Sul luogo, oltre all’ambulanza di Dronero, anche i Carabinieri per i dovuti rilievi.