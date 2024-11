Saluzzo, giovedì il funerale di Enrico Maria Bachiorrini

Si svolgerà giovedì 28 novembre in duomo a Saluzzo il funerale di Enrico Maria Bachiorrini, che si è spento a Nizza, in Francia, lo scorso 21 novembre. Il giovane si è spento all’età di 26 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

Potrà essere salutato presso la "Casa del commiato" Calosso Demaria ( in via San Nicola a Saluzzo) dalle ore 16,30 di domani, mercoledì 27 novembre. La sera si reciterà il rosario in duomo alle ore 18.

La notizia della sua morte ha suscitato dolore e sconcerto in città, dove la famiglia è molto conosciuta e dove il giovane, che si era laureato all'università di Sophia Antipolis, il distretto universitario di Nizza, era ammirato per la grande intelligenza e sensibilità. Appassionato di sport, amava praticare il motocross, passione ereditata dal padre.

Lascia il papà Fulvio, architetto saluzzese, molto conosciuto anche per il suo impegno politico nell’amministrazione comunale, la mamma Manuela Sasia, il fratello Gianmarco, la nonna Mary e tutti i parenti.