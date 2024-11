Guidare in sicurezza, controllare le componenti più importanti

Mettersi alla guida dell’auto in assoluta sicurezza

Un lungo viaggio in auto significa avere la propria automobile in ottime condizioni. Facile immaginare le motivazioni: innanzitutto la sicurezza ma anche la manutenzione della stessa vettura che dovrà accompagnarvi senza avere problemi di sorta. Che sia un viaggio per lavoro o per le classiche vacanze dovrete assicurarvi di aver controllato i sistemi di sicurezza più importanti. Guidare non significa mettersi al volante, accendere il motore e partire. Avete mai la sensazione che qualcosa tra gomme, pasticche e sospensioni non funzioni al meglio?

Verificare spesso le condizioni di pneumatici, sospensioni e pastiglie freni

Quali? I primi a cui prestare attenzione sono gli pneumatici, le sospensioni così come le pasticche dei freni. Abbiamo accennato al viaggio certo anche se la manutenzione in termini di sicurezza dell’auto va fatta in riferimento anche (anzi soprattutto) all’uso quotidiano. Proprio i freni rivestono un’importanza fondamentale: al primo segnale di anomalie, è importante rivolgersi al vostro meccanico di fiducia per verificare il corretto funzionamento del sistema. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire le pastiglie. Secondo tuttoautoricambi.it le pastiglie freno provengono da marche come Brembo, Bosch, Ridex, goCORE, ATE e TRW.

Le pessime condizioni della strada indicono sulla durata degli pneumatici

Controllate poi gli pneumatici. Spesso le condizioni delle nostre strade condizionano in maniera forte la loro stabilità e durata: fondi stradali danneggiati o allo stesso tempo non perfetti possono consumare più velocemente lo pneumatico e diminuire la sicurezza. Lo stesso discorso può essere fatto per le sospensioni: troppo spesso sono messe a dura prova dalla strada. Si pensi alle troppe buche a cui dobbiamo far fronte tutti i giorni. Non sarà difficile capire al momento della guida capire se tutto sta funzionando nella maniera esatta.

Non sentire la macchina sicura? Rivolgetevi subito al meccanico o al gommista

La tenuta di strada non ottimale anche in condizioni meteo normali, qualche rischio in più su un fondo bagnato, una guida più “dura” rispetto al solito: sono solo alcuni dei campanelli di allarme a cui si deve prestare la massima attenzione. Il consiglio è quello di rivolgersi, come abbiamo accennato, al proprio meccanico e gommista di fiducia per una verifica delle condizioni delle parti di cui abbiamo parlato.

Il passo più importante, guidare con grande responsabilità

Troppo importante, infatti, è tenere sotto controllo ogni tipo di rischio, aspetto fondamentale per sé, per chi viaggia a bordo e anche per gli altri automobilisti. Secondo virgilio.it, dopo un sondaggio tra gli automobilisti, il 64% ritiene che il pericolo maggiore durante la guida provenga dai telefoni cellulari. Di seguito le altre cause di incidenti stradali in Italia:





Non è tutto però: avere un’automobile con gomme nuove, sospensioni appena cambiate e pastiglie freni affidabili non significa abbassare il livello della propria guida. L’attenzione e la responsabilità dovranno essere sempre molto alte. Guidare senza nessuna distrazione è il primo passo e consente di verificare l’eventuale difetto di qualche componente dell’auto stessa.