Economia | 09 agosto 2025, 12:00

Con "TUTTI PAZZI PER LA SCUOLA" di Europrezzi 2.0 il ritorno sui banchi non è mai stato così conveniente!

Prepara i tuoi ragazzi al nuovo anno scolastico con una vasta gamma di prodotti essenziali a prezzi imbattibili

Prepara i tuoi ragazzi al nuovo anno scolastico con una vasta gamma di prodotti essenziali a prezzi imbattibili.

Novità per un anno scolastico al top:

  • Cartelline assortite con elastico: a soli €1.00

Cartelline assortite con elastico

  • Zaino trolley con ruote: assortiti a €25.00

Zaino trolley con ruote

  • Astucci: a partire da €1.00

Astucci

  • Quadernoni grandi: a soli €0.60

Quadernoni grandi

  • Assortimento di cancelleria: a partire da €0.50

Assortimento di cancelleria

  • Quadernoni ad anelli: con copertine morbide o rigide e fantasie assortite a €1.50

Quadernoni ad anelli

E molto altro ancora per ricominciare alla grande con i migliori prodotti, disponibili fino ad esaurimento scorte!

Dove Trovarci?

Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:

PUNTI VENDITA

  • GENOLA Via Frassinetto 5
  • SALUZZO Via Cuneo 12
  • POCA PAGLIA Borgo San Martino 12
  • RIVAROLO Corso Re Arduino 83

Non perdere l'occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Europrezzi 2.0 è sinonimo di qualità, convenienza e assortimento. Vieni a trovarci e scopri come arredare e rifornire la tua casa senza spendere una fortuna!

I.P.

