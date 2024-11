Ristrutturazione bagno fai da te: i consigli pratici

Dopo il nostro articolo sulle ultime novità in fatto di arredamento casa 2024 parliamo di una stanza molto importante: il bagno. In questo approfondimento analizzeremo come si può ristrutturare da soli senza dover chiamare per forza ditte esterne e spendere dunque più soldi. Infatti, è possibile fare alcuni lavori per rinnovare il bagno senza fare troppi stravolgimenti, vediamo come.

Gli elementi da sostituire per cambiare il bagno

Chiaramente il bagno è costituito da degli elementi principali: sanitari, rubinetteria e pavimento e pareti. Per quanto riguarda i primi, potete scegliere i modelli che più vi piacciono facendo poi voi direttamente l’installazione: ovviamente per i sanitari sospesi dovrete utilizzare dei tasselli per fissaggi pesanti perché dovete assicurare la giusta sicurezza a tutto. Poi comunque basterà collegare i tubi agli attacchi che avete già predisposto.

Anche il collegamento della rubinetteria in realtà è molto semplice, i tubi di acqua fredda e calda si riconoscono facilmente perché il primo di solito è contrassegnato con un simbolo celeste e l’altro rosso. Quindi basterà scollegare il vecchio rubinetto e mettere il nuovo in pochissimi minuti, stando molto attenti a stringere bene i bulloni.

Durante le operazioni ricordatevi sempre di chiudere l’acqua e di far scorrere quella presente nei tubi, utilizzando una bacinella, altrimenti rischiate di bagnare tutto! Poi consigliamo sempre di fare una prova che sia tutto collegato bene, lasciando sempre una bacinella sotto.

Anche per quello che riguarda vasca o eventuale doccia, se non volete sconvolgere troppo l’ambiente, potete rinnovare quelli già presenti, magari cambiando il vetro e i rubinetti per adattarli al nuovo stile del bagno. Per quello che riguarda la vasca potrete utilizzare delle vernici fatte apposta per cambiare il colore se volete. Altrimenti se non avete problemi potete buttare giù l’esistente e posizionare direttamente il nuovo piatto o la nuova vasca.

I rivestimenti del bagno: come cambiarli da soli

Qui abbiamo due percorsi da scegliere: staccare tutte le mattonelle e andare su opere più di muratura, o rivestire quello che è già presente. La seconda scelta è perfetta per chi non ha molta manualità. Esistono infatti delle vernici fatte apposta che possono essere stese direttamente sulle piastrelle, qui troverete qualche idea sulle tendenze del 2025. Per quanto riguarda il pavimento, esistono diverse soluzioni in PVC o in laminato che si possono appoggiare direttamente sul pavimento esistente, senza dover staccare le mattonelle.

Se invece ve la sentite con qualche lavoro più intenso, allora potete staccare le piastrelle esistenti con l’aiuto di uno scalpello e di un martello per poi stuccare eventuali buchi e imperfezioni e passare l’intonaco per livellare la parete. Potete sia scegliere di verniciare senza introdurre piastrelle, o incollare queste ultime. Nelle ferramenta o rifornitori specializzati potete trovare facilmente la colla fatta a posta per incollare le piastrelle. Questa operazione richiede ovviamente molta precisione per cui consigliamo di comprare tutta l’attrezzatura necessaria facendovi consigliare direttamente dal fornitore dei materiali.

Per ristrutturare il bagno di casa, quindi, basta solo un po’ di organizzazione e soprattutto basta dotarsi dei giusti materiali e operare con pazienza!