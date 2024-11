Torna il festival "Uto Ughi per i giovani": concerti gratuiti per diffondere la cultura e l'amore per la musica

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, è il protagonista del festival che porta il suo nome: “Uto Ughi per i Giovani”. Il percorso parte dal Piemonte (Alba, Savigliano e Moretta) con tappe previste in tutta Italia. Dopo il successo di “La Santità Sconosciuta”, che per 16 edizioni ha unito musica e spiritualità, il festival si è trasformato in un progetto dedicato ai giovani, mantenendo la sua identità originaria. Concerti e masterclass saranno proposti a ingresso libero e gratuito, perché, come sottolinea il Maestro Ughi: “…l’arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere…”. Il supporto dei partner è fondamentale per realizzare un festival capace di emozionare il pubblico, avvicinare le nuove generazioni alla cultura e salvaguardare la tradizione musicale.

OBIETTIVI DEL FESTIVAL

In un periodo di impoverimento culturale e formativo, aggravato dalla pandemia, il Festival mira a:

● Trasmettere l’amore e la sensibilità verso la musica attraverso incontri con giovani di tutte le scuole, conservatori e licei musicali.

● Creare conversazioni aperte tra studenti, il Maestro Ughi e i musicisti, catturando l’attenzione dei ragazzi con un linguaggio semplice e diretto.

● Spiegare la musica per stimolare una partecipazione attiva del pubblico e trasmettere messaggi positivi applicabili alla quotidianità.

IL FESTIVAL E LA SUA MISSIONE FORMATIVA

Grazie al sostegno della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero e altre realtà nazionali, il Festival offre esperienze culturali uniche e originali. Lezioni-concerto, prove aperte e concerti si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più vasto possibile. Uto Ughi, anche come Direttore Artistico dell’Accademia Chigiana di Siena, dimostra grande attenzione verso la formazione globale dei giovani. Con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si propone un programma di interventi che avvicini i giovani alla musica e alla cultura.

LEZIONI-CONCERTO A PORTE APERTE

Le lezioni-concerto sono incontri pensati per i giovani delle scuole della Provincia di Cuneo e degli istituti musicali, durante i quali:

● Gli studenti potranno interagire direttamente con il Maestro e i musicisti, instaurando un dialogo spontaneo.

● Verranno trasmesse emozioni, suggestioni e valori legati all’universalità del linguaggio musicale.

PROGRAMMA MUSICALE - EDIZIONE 2024

Gli eventi sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024 - ORE 21.00 Creusa Neira - Savigliano Concerto: O.S.N. Brass Christmas Un viaggio musicale tra composizioni originali e celebri arrangiamenti per quintetto di ottoni, con strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale R.A.I. Per info e prenotazioni posti: 3406856173 / 3478072022

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2024 - ORE 21.00 Chiesa Beata Vergine del Pilone - Moretta Concerto: Uto Ughi e Leonardo Bartelloni Recital per violino e pianoforte con brani emblematici della grande tradizione violinistica. Per info e prenotazioni posti: 0172911035 (int. 5)

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 - ORE 10.45 Prove a porte aperte per tutti gli studenti della città di Alba. Evento: La musica spiegata da Uto Ughi Per info e prenotazioni posti: 3407496576 - dalitrip@gmail.com

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 - ORE 21.00 Auditorium Ferrero - Alba Concerto: Uto Ughi e I Filarmonici di Roma Evento: La magia del violino Per info e prenotazioni posti: www.eventbrite.it

IL VALORE CULTURALE DEL FESTIVAL

Il progetto punta a rendere la grande musica accessibile a tutti, contribuendo a formare nuove generazioni sensibili alla cultura e capaci di apprezzare il valore universale dell’arte. Un viaggio emozionante nella tradizione musicale italiana, unito alla passione e al talento dei grandi interpreti, per regalare alla comunità un’esperienza indimenticabile.