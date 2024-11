Verduno, l’ospedale Ferrero protagonista al 35° congresso internazionale di chirurgia dell’apparato digerente con tre interventi oncologici in diretta

Il 28 e il 29 novembre 2024 avrà luogo il 35° Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente online, organizzato dal noto chirurgo prof. Giorgio Palazzini con il patrocino dell’Università Sapienza di Roma.

Il convegno, evento unico nel suo genere, presenterà tutte le novità in anteprima mondiale sulla chirurgia digestiva praticata sia con tecnica “open” che con approccio laparoscopico, prevedendo oltre 500 ore di “live surgery” in diretta video da 150 sale operatorie dai 5 continenti. Contenuti scientifici di altissimo livello saranno presentati grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e mettendo a confronto le opinioni e le ricerche dei più affermati chirurghi, sia italiani che stranieri.

L’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” è stato scelto per far parte del gruppo altamente selezionato di ospedali italiani protagonisti dell’evento e parteciperà con 3 interventi di chirurgia oncologica eseguiti in diretta video.

“Si tratta di uno dei congressi di chirurgia a più alto rilievo nazionale ed internazionale” dichiara il dottor Stefano Berti, Direttore di Chirurgia Generale e Oncologica dell’ASL CN2. “E’ un onore per il nostro reparto portare per la terza volta il nostro contributo. Partecipare a questo evento ci ripaga dell’impegno che investiamo nel nostro operato e ci darà modo di mettere a confronto la nostra esperienza con quelle dei maggiori professionisti a livello internazionale nel settore”.

“L’apprendimento, l’avanzamento continuo e il raggiungimento dell’eccellenza nel campo chirurgico avvengono grazie a studio, consapevolezza e confronto con i professionisti delle migliori realtà esistenti. Il talento individuale va educato anche attraverso il confronto. Ringrazio il dottor Berti per il suo ruolo da protagonista in questo congresso e per portare l’esperienza del nostro ospedale in un consesso così rappresentativo” prosegue il dottor Marco Schiraldi, Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica dell’ASL CN2.

“Ringrazio il dottor Berti, il dottor Schiraldi, tutto lo staff della nostra Chirurgia e il personale delle Sale Operatorie e delle degenze per la professionalità e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro” aggiunge la dottoressa Paola Malvasio, Commissario dell’ASL CN2. “E’ rassicurante e motivo di orgoglio sapere di poter contare su delle risorse professionali così qualificate da essere scelte per operare in diretta in un evento formativo di tale importanza. La riconoscenza della nostra Azienda Sanitaria va anche alla Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha svolto un ruolo fondamentale per la dotazione tecnologica delle sale operatorie e che continua a supportarci in tutte le nostre attività”.