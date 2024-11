La pasticcera Giulia Alessio premiata al Cake international grazie al castello di Serralunga

Un omaggio al Castello di Serralunga d’Alba si è trasformato in un successo internazionale. La pasticcera e architetta Giulia Alessio, titolare di "Miscotto", una I.A.D. - Impresa Alimentare Domestica con sede ad Alessandria, ha conquistato il secondo premio al Cake International di Birmingham, Regno Unito, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di pasticceria e decorazioni artistiche.

L’opera, realizzata interamente in pasta frolla e dipinta con colori alimentari, rappresenta il Castello di Serralunga in scala 1:200. Ogni dettaglio, dalla struttura interna alle decorazioni, è stato modellato per essere completamente commestibile.

"Siamo orgogliosi per questo premio che omaggia non soltanto lo stupendo lavoro dell'autrice, ma l'intero paese di Serralunga d'Alba con il suo incantevole castello", ha dichiarato il sindaco di Serralunga, Sergio Moscone, presente all’esposizione dell’opera nel maniero la scorsa settimana. "Stavolta Serralunga ha superato la Manica, non con i suoi famosi vini, ma con la sua storia e la sua arte medievale".

La formazione accademica di Giulia Alessio come architetta ha avuto un ruolo cruciale nella creazione dell’opera. Dal 2016, con "Miscotto", si è specializzata in pasta frolla, trasformando competenze tecniche e artistiche in una professione che unisce creatività e passione per il cibo.