Nata la "The Green Experience", Coldiretti punta alla promozione di pratiche agricole di basso impatto ambientale nel mondo vitivinicolo

L’agricoltura cuneese ha avviato negli ultimi anni un percorso di rinnovamento importante in chiave di transizione green per affrontare le sfide di oggi e domani con determinazione, dinamicità e innovazione, dalla crisi climatica alla tutela della biodiversità e del territorio. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nell’annunciare la costituzione dell’Associazione “The Green Experience”.

Promossa dalla Coldiretti provinciale, l’Associazione ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il marchio The Green Experience e la diffusione di pratiche agricole a basso impatto ambientale, con particolare attenzione al mondo vitivinicolo.

Il Consiglio d’Amministrazione della neonata Associazione, composto dai vitivinicoltori Daniela Chiesa, Beatrice Cortese, Loris Massucco, Enrico Nada, Giuseppe Scavino e Altea Stroppiana, ha eletto Presidente dell’Associazione Enrico Nada, già Presidente di Coldiretti Cuneo, e Vicepresidente Altea Stroppiana.

“A dieci anni dalle prime sperimentazioni The Green Experience in vigna, ci dotiamo di un’Associazione chiamata a dare slancio ad un marchio che identifica l’impegno dei produttori aderenti alla rete The Green Experience a praticare ogni giorno una viticoltura di altissima qualità e attenta a preservare un ambiente salubre e accogliente sulle nostre colline” dichiara il Presidente dell’Associazione, Enrico Nada.

I disciplinari di produzione The Green Experience prevedono il rispetto di pratiche agronomiche e metodi di lotta integrati e sostenibili – spiega Coldiretti Cuneo – come l’inerbimento dei vigneti, le semine di essenze floreali per attrarre gli insetti impollinatori, l’installazione di insect house per lo svernamento degli insetti utili o di nidi per gli uccelli, e molto altro ancora.

La rete The Green Experience – ricorda la Coldiretti – coinvolge un centinaio di produttori di Alba, Langhe e Roero, 1.000 ettari di superficie vitata in 28 Comuni e 15 denominazioni tra DOCG e DOC.

“La produzione vitivinicola sulle nostre colline è da molti anni attenta alla sostenibilità ambientale, grazie anche all’adesione sempre più diffusa ai disciplinari The Green Experience, che consentono di conservare le risorse naturali del suolo e la biodiversità in vigneto, distinguere le produzioni vitivinicole e offrire la massima qualità al consumatore” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.