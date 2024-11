Consiglio provinciale convocato sabato 30 novembre a Cuneo

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha convocato il Consiglio provinciale per sabato 30 novembre alle ore 12 nella sede di Cuneo per affrontare numerosi argomenti. Tra i vari punti all’ordine del giorno la variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026, il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, oltre a quello triennale degli acquisti di forniture e servizi.

Si parlerà anche del protocollo di intesa per la promozione di azioni comuni di collaborazione, formazione, studio e divulgazione relative alla ricarica dei sistemi acquiferi della pianura cuneese, oltre poi alla concessione del diritto di superficie ad Agrion su invaso di proprietà provinciale a Manta per realizzazione di impianto fotovoltaico. Il Consiglio provinciale dovrà poi ratificare il decreto del presidente Robaldo con cui si approva il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali della Provincia di Cuneo.

Al termine l’approvazione dello schema di accordo di convenzione tra la Provincia di Cuneo, il Comune di Elva, il Comune di Stroppo e l’Unione dei comuni montani Valle Maira per la strada provinciale 335 Stroppo-Elva e, in particolare, per le misure di sicurezza per il transito di mezzi di lavoro legati al progetto Pnrr “Alavez – Agachand l’avenir de Elva Su avanti”.

Al termine un ordine del giorno affinché la Provincia si attivi al più presto e senza riserve per restituire immediata efficienza e successivamente implementare la linea ferroviaria Cuneo - Ventimiglia.