Torna il Natale di solidarietà al fianco della Collina degli Elfi di Govone: "La sfida sarà superare i 7000 euro"

Torna per la sua nona edizione "Il Natale di solidarietà", l’iniziativa organizzata dai Brüt Sporc e Gram, un gruppo nato sui gradoni di uno stadio e oggi impegnato in progetti di aiuto concreto. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle ore 19:30, presso la Locanda Roma, in piazza Carlo Giovannone a Castagnole Lanze, con una serata che include una cena benefica e una lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Collina degli Elfi, realtà di Govone che supporta famiglie con bambini malati di cancro nel loro delicato percorso di ritorno alla normalità.

"Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno": questo il messaggio che accompagna l’evento, un invito a partecipare per regalare speranza e sorrisi.

"Da nove anni il nostro obiettivo è unire le persone in un circuito virtuoso di solidarietà," spiega il portavoce del gruppo, Simone Nannerini, sottolineando come "grazie alla Collina degli Elfi, i bambini e le loro famiglie possano tornare a guardare al futuro con speranza." Lo scorso anno, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 7.000 euro, e l’obiettivo di quest’anno è superare quella cifra.

Il costo della cena è di 35 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino ai 10 anni, con un menù che include 3 antipasti, 2 primi, un secondo, dolce e vino. Sono previste opzioni per chi ha intolleranze o esigenze alimentari particolari. Le prenotazioni, da effettuarsi entro il 10 dicembre, possono essere fatte contattando Simone al 331/6417305, Luca al 328/0376836 o Christian al 339/2492526, oppure scrivendo una mail a brutsporcegram@gmail.com.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook del gruppo Brüt Sporc e Gram.