Ancora tre cani da adottare in una cascina della Val Pesio: cercano sistemazione al più presto

Uno dei tre cani segnalati dall'associazione Ilgattoperte in cerca di sistemazione

“Questi cani, tutti maschi, non hanno mai ricevuto una carezza, una coccola, nulla, in compenso poco cibo e un posto dove vivere indecente... Non sono aggressivi, ma tanto spaventati... Cercano adottanti che gli diano il tempo di ricredere nell' essere umano. Devono trovare casa o stallo subito.. vi prego. Aiutiamoli. I cani sono adattati a vita campestre". La segnalazione arriva da ilgattoperte Odv.

Sono i cani rimasti da adottare nella cascina di un Comune della val Pesio in cui l’associazione di Cervasca presieduta da Patrizia Falco era intervenuta in seguito ad una segnalazione, dopo la morte del proprietario.

Avevano trovato una situazione tragica : decina di cani adulti, alcuni feriti, tre cuccioli di 3 mesi, gatti malandati. Cani rinchiusi con la catena in un posto pieno di letame, una mucca legata e 2 pony. Tutti tanto affamati. Erano stati sfamati, soccorsi e messi in adozione.

Ora ci sono ancora questi poveri cani, in cerca di sistemazione urgente. ilgattoperte Odv Cuneo. Telefono 340 635 0403.