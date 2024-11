Vieni nella Città dello Sport

Lublino è conosciuta come la capitale della Polonia orientale ed è la città in più rapido sviluppo di questa parte del fiume Vistola. È una città con oltre 700 anni di ricca storia, natura straordinaria e architettura unica. Ogni anno attira milioni di turisti che partecipano sia a eventi culturali che sportivi.

Nella capitale della regione di Lublino ci sono molte squadre che competono ai massimi livelli delle leghe nazionali e che, inoltre, rappresentano il nostro paese a livello internazionale. Da alcuni anni, le giocatrici di basket del Polski Cukier AZS UMCS Lublin svolgono il ruolo di ambasciatrici. Quest’anno competono nell’EuroCup Women e, attraverso il progetto Poland Travel, promuovono le attrazioni turistiche del nostro paese tra i tifosi stranieri. Quest’anno, la nostra città ha accolto da vicino squadre come l’Hozono Global Jairis dalla Spagna, l’UFAB 49 dalla Francia e il Panathinaikos dalla Grecia.

La squadra di Lublino lotta ogni anno per i traguardi più prestigiosi, e gli ultimi anni sono stati una ricompensa per il duro lavoro svolto. Nel 2022, le giocatrici di Lublino hanno conquistato il secondo posto nel campionato nazionale e, un anno dopo, si sono aggiudicate la medaglia d’oro. Questo ha permesso loro di partecipare alla prestigiosa EuroLeague Women. Le migliori squadre d’Europa, tra cui la leggendaria Fenerbahçe Alagöz Holding, hanno visitato la nostra città, mentre le giocatrici di Lublino hanno rappresentato con orgoglio la nostra città sui parquet internazionali.

"La stagione in Eurolega mi ha permesso di conoscere molti paesi, le loro storie e culture. Questo mi ha fatto capire che anche le nostre avversarie arrivavano qui con la stessa curiosità. Tuttavia, per conoscere davvero la Polonia, non basta visitare una sola città. Ognuna ha la sua storia unica. Questo lo capiscono milioni di turisti che visitano Cracovia o Varsavia. Mi emoziona sempre vedere al MOSiR un settore pieno di tifosi stranieri", spiega Justyna Adamczuk.

Invitiamo calorosamente tutti gli appassionati di sport, ma anche chi cerca qualcosa di più, a visitare Lublino e la sua regione. Scoprite il Castello di Lublino, fate una passeggiata nei canyon di Kazimierz Dolny e visitate la splendida piazza di Zamość. Non dimenticate di assaggiare la nostra cucina regionale e le tradizionali cebularze. Lublino è una Città di Ispirazione, Sport, Cultura e Gioventù.

