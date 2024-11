A Cuneo la presentazione dello "Sciabordio" di Paparelli e Carena

Venerdì 29 novembre, presso il Circolo ‘L Caprissi di Cuneo in via Peveragno, 3 ( Piazza Boves ) alle ore 17,30, sarà presentato il libro SCIABORDIO.

Gli autori: Danilo Paparelli e Franco Luigi Carena, oltre al tradizionale firmacopie risponderanno alle domande del pubblico. Il libro è un viaggio per un lettore attento attraverso disegni, parole, luoghi e riflessioni … cioè ‘ridere per pensare’, che tenta di sollecitarci alla lettura, tenerci lontano dallo smartphone e disilluderci che sia sufficiente per le nostre meditazioni.

Moderano la serata Piero Dadone ( autore della prefazione) ed Elio Rostagno.