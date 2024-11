Diageo, Ordine del Giorno in Provincia del gruppo "Patto Civico per la Granda"

Il Gruppo Consigliare "Patto Civico per la Granda" ha presentato un Ordine del Giorno che impegna il Presidente della Provincia ad attivare "ogni possibile interlocuzione affinché l'Ente sia parte attiva nel mantenimento del livello occupazionale e nella tutela dei lavoratori e delle loro famiglie". Il documento verrà discusso nella riunione del Consiglio già convocata per sabato 30 novembre.

"Anche se la Provincia non ha più competenze in questo ambito - è il commento dei consiglieri Danna, Casale, Dovetta e Pellegrino - non possiamo restare a guardare inerti quanto sta avvenendo. Siamo certi che i colleghi degli altri Gruppi sosterranno il documento e confidiamo che il ruolo di Ente di area vasta possa giocare un ruolo positivo in questa vicenda".