Santa Croce miglior ospedale d’Italia, Silvia Merlo: "Hub indiscusso della provincia su cui tutto il territorio deve investire"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno ma solo ieri, nel corso della Conferenza sulla valutazione multidimensionale della performance delle Aziende Sanitarie in corso di svolgimento ad Arezzo, vi è stata l’ufficialità: il S. Croce e Carle di Cuneo è il miglior Ospedale d’Italia!

La presidente della Fondazione Ospedale Cuneo ETS, Silvia Merlo: “Sono orgogliosa e onorata come presidente della Fondazione di questo Ospedale, ma soprattutto come cittadina cuneese. È il riconoscimento del lavoro e della passione applicata al lavoro, nel tempo, da parte di direttori, medici, operatori sanitari, tecnici e di tutto il personale che fa del Santa Croce un luogo di cura davvero unico. La Fondazione non può che esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che, ogni giorno, buttano il loro cuore oltre l’ostacolo, con il loro lavoro, la competenza, la professionalità ed anche – e forse soprattutto – con la loro umanità: il raggiungimento di questa eccellenza non nasce per caso, ma è frutto di questa dedizione e di questo attaccamento al nostro Ospedale".

Fondazione vuole continuare a far sentire la propria presenza per promuovere ulteriormente questa eccellenza; lo dimostra la recentissima donazione all’Ospedale della PET-CT della General Electric HealthCare, un’apparecchiatura di ultimissima generazione presente ad oggi solo in pochissimi altri ospedali in Italia.

Lo avvalora il nuovo grande progetto che prevede la realizzazione in Cuneo di un Campus dedicato a giovani medici specializzandi, centro di formazione e ricerca ad alta tecnologia.

Ancora la presidente Merlo: “Questo riconoscimento deve essere stimolo per migliorare ancora e fare di più e la Fondazione Ospedale ribadisce e rafforza questo suo ruolo. Ma deve essere anche l’occasione per mettere chiaramente una pietra sopra a qualsiasi campanilismo tra i vari ospedali locali. Il riconoscimento è una testimonianza chiara e forte e senza smentita che Cuneo è l’hub indiscusso della provincia, su cui tutto il territorio deve fortemente investire. Non fermiamoci e continuiamo a migliorare, coltivando questa eccellenza, a beneficio della salute di tutti i cittadini”.