Saviglianese, 12 Comuni si affidano a “Municipia” per la ricerca dei bandi

D'ora in poi, 12 Comuni del territorio Saviglianese affideranno la ricerca e la gestione di una parte dei bandi (e non solo) ad un'apposita società.

Si tratta della trentina “Municipia Spa”, che si occuperà delle politiche di sviluppo della “Smart Land Area Saviglianese”, ovvero i Comuni di Savigliano, Ruffia, Monasterolo, Marene, Villafalletto, Vottignasco, Racconigi, Villanova Solaro, Murello, Caramagna Piemonte, Cavallerleone e Cavallermaggiore.

Municipia «gestirà i servizi di consulenza e advisoring, di assistenza projectmanagement e seguirà la creazione di servizi digitali». In pratica, la società per dieci anni provvederà, tra le altre cose, ad intercettare bandi regionali, nazionali ed europei – seguendo tutte le fasi, fino alla rendicontazione finale – e a ricercare soci privati per realizzare progetti e linee di intervento.

Il 18 novembre, alla presenza dei Sindaci in Municipio a Savigliano, è avvenuta l'aggiudicazione definitiva. A breve verrà stipulato un contratto di concessione e Municipia costituirà una società di scopo.

Aspetto importante, tutto ciò sarà a “costo zero” per i Comuni: la società tratterrà per sé una percentuale soltanto dopo che l'ente avrà ottenuto il finanziamento. Se l'aggiudicazione del bando non dovesse andare a buon fine, il Comune non spenderà nulla.

«Siamo molto felici che inizi questo “matrimonio” con Municipia – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera –. Mi sembra ci siano tutti i presupposti perchè possano nascere buoni frutti. Innanzitutto per la costituzione del raggruppamento di Comuni, la “Smart Land Area Saviglianese”. Oggi, sempre di più, i bandi coinvolgono più realtà, e attuare politiche di sviluppo in un'ottica integrata di territorio sovracomunale è senz'altro positivo».

«E poi – aggiunge Portera – è rassicurante pensare che questi nostri Comuni siano in buone mani. Municipia è una realtà esperta e qualificata nel settore, che avrà tutto l'interesse nel ricercare per noi i bandi e seguirne le diverse fasi».