Anche una delegazione cuneese a Roma per il convegno “Salute visiva e sicurezza nei luoghi di lavoro”

L’8 maggio a Roma in occasione dei 70 anni della professione di ortottista il professionista sanitario che si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi visivi, si terrà il corso “Salute visiva e sicurezza nei luoghi di lavoro” e sarà presente anche una delegazione cuneese.

L'argomento scelto è la salute visiva e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema delicato quanto universale. Il convegno vuole sensibilizzare sull’argomento per far comprendere alla popolazione che, indipendentemente dalla sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente per determinate categorie, in realtà avere buone capacità visive aiuta in ogni lavoro e soprattutto può prevenire diversi incidenti.

Durante la giornata sei gruppi di ortottisti provenienti da tutta Italia esporranno il proprio lavori sui requisiti visivi di sei classi di lavoratori secondo la classificazione ISTAT, presentando i risultati della ricerca.

Tra i relatori e moderatori ci saranno le dottoresse Alessandra Carbonero e Carla Blengio, rispettivamente Consigliere e Presidente appartenenti al CDA Ortottisti Ordine TSRM e PSTRP di Cuneo.

"Nel nostro gruppo di lavoro - spiega la monregalese Alessandra Carbonero - abbiamo svolto una ricerca finalizzata ad offrire delle proposte per migliorare la sicurezza del lavoro, un argomento che tocca tutti e per il quale pensiamo sia quindi importante un confronto il più ampio possibile".