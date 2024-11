Tangenziale di Alba: al via gli ultimi interventi di bitumatura nei tratti critici

Continuano i lavori di manutenzione e programmazione della Provincia di Cuneo nelle Langhe e nel Roero, coordinati dal presidente Luca Robaldo. Tra le attività principali, la sistemazione delle strade provinciali e l’installazione di nuovi dispositivi per la sicurezza.

Il consigliere delegato alla viabilità, Massimo Antoniotti, ha spiegato: “Stiamo finendo le bitumature relative ai programmi 2024. A causa del maltempo estivo, con piogge continue, i lavori si sono prolungati, ma ora siamo vicini al completamento. Stiamo ultimando ancora qualche tratto e nei prossimi giorni interverremo nei due punti più critici della tangenziale di Alba, tra cui l'uscita del ponte strallato in direzione Roddi e sotto i due svincoli". Antoniotti ha inoltre sottolineato che questi interventi rappresentano un passo intermedio in vista del passaggio della gestione di quel tratto alla Società Autostrade, prevista con l’adeguamento dell’ultimo lotto stradale.

Oltre ai lavori di bitumatura, la Provincia ha avviato l’installazione di dissuasori luminosi che rilevano e segnalano la velocità dei veicoli. “Questi sistemi non sono tutor né dispositivi sanzionatori, ma segnalatori utili a sensibilizzare gli automobilisti. Abbiamo installato un nuovo dispositivo a Castiglione Tinella, in un punto particolarmente critico”, ha aggiunto Antoniotti, evidenziando come questi strumenti siano un’alternativa valida laddove non è possibile realizzare dossi sulle strade provinciali.

Le richieste per questi dispositivi sono numerose, ma il consigliere ha spiegato che i costi elevati rappresentano un ostacolo: “Se avessimo più risorse, potremmo soddisfare molte più richieste. È un sistema efficace e un buon compromesso per migliorare la sicurezza stradale”.