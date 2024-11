Gli AIB della Granda e di tutto il Piemonte in lutto: è morto nella notte l'ispettore regionale Roberto Badellino

Il Corpo AIB (Antincendi Boschivi) del Piemonte, e in particolare quello della Granda, piangono la scomparsa dell’ispettore regionale Roberto Badellino, volontario e membro del Consiglio Direttivo Regionale. Di Bra, era nel Corpo da tantissimi anni. Era stato "promosso" a ispettore regionale dopo aver coperto, per molto tempo, il ruolo di ispettore provinciale.

E' morto nella notte. Aveva 64 anni. Malato da qualche tempo, purtroppo non ce l'ha fatta. Lo piangono gli AIB di tutto il Piemonte, per i quali era un punto di riferimento per le capacità operative e la grande umanità.

Tra questi Franco Pastorello, da marzo 2024 ispettore provinciale proprio al posto di Badellino, promosso proprio allora ispettore regionale. Otto anni fianco a fianco, di cui quattro come suo vice. "Sono davvero addolorato. Per me Roberto è stato soprattutto un amico. Ci sentivamo ogni giorno. Da lui ho imparato tanto, tutti noi abbiamo imparato tanto. Era competente e profondamente umano, coinvolgente. Mancherà a tutti, soprattutto agli AIB della provincia di Cuneo, per la quale si è speso e impegnato sempre tanto. Può sembrare una frase fatta, ma non lo è: lascia un grande vuoto in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, condividendo con lui tante attività, interventi, momenti difficili ma anche molto belli".

Il funerale si svolgerà il prossimo sabato 30 novembre alle 14,30 a Baldissero d'alba. Qui domani, alle 10.30, la recita del Santo Rosario.