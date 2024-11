Effetto Binance e Thena (THE) sale del 138%

Il mercato delle criptovalute è stato scosso dall'impressionante impennata di Thena (THE). Il token è infatti passato dal valore di 1,35$ a oltre 4$ in sole 24 ore. Il volume di scambi è aumentato del 3714%, così come la capitalizzazione di mercato che è cresciuta del 148% e siede ora a 265 milioni di dollari.

Come spesso avviene dopo pump di questo tipo, c’è però già stata una correzione, ma si tratta comunque di un lieve ribasso che vede THE scambiato a 3,41$. L’aumento registrato rispetto alla giornata di ieri è quindi di circa il 138%. Un apprezzamento, questo, dovuto senza dubbio al cosiddetto “effetto Binance”.

L’effetto Binance e la sua sostenibilità

Con effetto Binance si intende la quotazione di un determinato token sull’exchange omonimo. Quest’ultimo spinge una criptovaluta sotto i riflettori, offrendo liquidità imediata ed enorme visibilità. Si tratta di una mossa che ha già permesso crescite esponenziali per altri token in passato. Dati recenti dimostrano che non tutti i token quotati su Binance mantengono il valore post quotazione. Degli ultimi 31, per esempio, solo 5 hanno mantenuto altre prestazioni. Succederà lo stesso anche con THE? Bisogna dare un’occhiata ai dati recenti per capire cosa accadrà.

La recente crescita sembra seguire uno schema classico con accumulazione, prezzi stabili e poi violenta rottura al rialzo. Le medie mobili indicano segnali positivi con la formazione della configurazione rialzista nota come golden cross. L’indice RSI, però, si attesta a 85,57, segnale di iperacquisto. Un altro elemento critico è il volume di scambi, con il picco straordinario poc’anzi citato. Questo rafforza l’idea di un forte interesse da parte degli investitori ma evidenzia anche un mercato molto “caldo”.

La volatilità del mercato delle criptovalute è elevata e si sa che ciò che sale rapidamente, può anche scendere altrettanto velocemente. Quindi è importante tenere sempre d’occhio tutti i segnali che permettono di stabilire quando sia o meno il caso di lasciar andare un asset non più remunerativo. La situazione di THE va monitorata ma gli investitori possono prendere in considerazione anche altri potenziali acquisti, non ancora listati e quindi sicuramente vantaggiosi dal punto di vista del prezzo. Una delle migliori opzioni è senza dubbio Pepe Unchained, un progetto che è già leggendario nel settore meme coin.

La Layer-2 di Pepe Unchained

Il 2024 ha segnato una crescita significativa delle blockchain Layer-2, con una competizione sempre più accesa tra progetti di alto profilo. Da Shibarium di Shiba Inu a X-Layer di OXK, i principali attori del settore stanno combattendo per conquistare volumi di scambio e affermarsi come soluzioni Layer-2 dominanti.

In questo contesto, Pepe Unchained si presenta come uno dei prossimi Layer-2 destinati a esplodere. A meno di 15 giorni dall’attesa IDO (Initial DEX Offering), il progetto ha raccolto oltre 56 milioni di dollari.

Grazie a un mix di viralità nel mercato retail e a una strategia ben orchestrata da grandi investitori, noti come whale, PEPU è un token che farà parlare di sé a lungo. Attualmente, i partecipanti alla prevendita hanno già messo in staking oltre 2,6 miliardi di token, usufruendo di un APY (rendimento percentuale annuo) del 60%. Il progetto Pepe Unchained non si limita però al semplice staking. Recentemente è stato annunciato Pepe’s Pump Pad, una piattaforma di lancio dedicata alle meme coin, simile a Pump.fun, con l’obiettivo di rendere Ethereum il cuore pulsante del mondo delle meme coin.

Come il suo predecessore Pump.fun, Pepe’s Pump Pad permette a chiunque di creare la propria meme coin senza necessità di competenze tecniche. Grazie a un processo estremamente semplice, gli utenti possono lanciare le loro meme coin in tempi brevi.

Questa è davvero l’ultima opportunità per entrare in questo progetto perché al termine della presale, il prezzo del token PEPU, attualmente fissato a 0,01295$, potrebbe vedere un’impennata simile a quanto visto con THE al momento della quotazione. Gli exchange di primo livello che tratteranno PEPU porteranno un’ampia esposizione e il prezzo d’acquisto potrebbe crescere esponenzialmente. Gli analisti si aspettano, nelle stime più conservative, aumenti 100x per un token che avrà un grande impatto su tutte le meme coin.

