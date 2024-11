Uniti nella gioia: concerto spirituale del Coro J4joy della Diocesi di Saluzzo

Giovedì 29 novembre alle ore 20.45, la Parrocchia di San Dalmazzo ospiterà un evento speciale, organizzato dall'Associazione Santuario di Monserrato Odv in collaborazione con la Parrocchia di San Dalmazzo: il concerto del Coro J4joy della Diocesi di Saluzzo, dal titolo "Uniti nella gioia".

Il Coro J4joy nasce nel 2011 sull'esempio del prestigioso Coro Hope di Torino, inizialmente conosciuto come "Coro Hope della Diocesi di Saluzzo". Composto da circa cinquanta membri, alcuni dei quali fanno parte del gruppo fin dalle sue origini, il coro si distingue per un repertorio variegato che spazia dalla Christian Music a composizioni originali, scritte appositamente per il gruppo. La maggior parte dei brani eseguiti dal coro è a più voci, unendo le potenti armonie vocali alla bellezza dei messaggi trasmessi.

L’obiettivo principale del Coro J4joy è diffondere la gioia del Vangelo attraverso la musica, portando un messaggio di pace, speranza e fratellanza. I brani, scelti con cura, sono pensati per toccare i cuori degli ascoltatori, invitandoli alla riflessione e all'apertura verso il bene. La musica diventa così un linguaggio universale, capace di unire le persone, risvegliare la sensibilità e favorire legami di solidarietà e amicizia tra i membri del coro e con il pubblico.

L’ingresso al concerto spirituale è libero, e l’invito è aperto a tutti.