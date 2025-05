Fiere, gite, mostre, concerti e tanto altro: gli eventi del weekend in provincia di Cuneo

Nel secondo week end di maggio, Cuneo Montagna Festival, Expoflora a Fossano, Savix Comix & Bricks a Savigliano e la festa degli Spaventapasseri di Castellar saranno manifestazioni di grande richiamo e presenza di pubblico. Non mancheranno le occasioni per passeggiate nella natura, per concerti e rappresentazioni teatrali, per visite guidate in castelli, parchi e luoghi iconici della provincia. Cominciano anche le prime feste patronali in varie località della Granda.

Numerosi i mercatini, le possibilità di fare shopping all’aperto e di approfittare delle occasioni per una domenica all’insegna del buon cibo e dell’enogastronomia.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT .

***

CUNEO

CUNEO MONTAGNA FESTIVAL

Sabato 10 e domenica 11 maggio sarà in pieno svolgimento il “Cuneo Montagna Festival”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e delle attività all'aria aperta. Questo evento offre un'opportunità unica per immergersi nella bellezza mozzafiato delle montagne circostanti e per scoprire la ricca cultura legata al territorio. Convegni, incontri, cinema, mostre, musica in vari luoghi della città. Info: https://www.festivaldellamontagna.it/

CUNEO

I CONFINI DEL SACRO

Sabato 10 e domenica 11 maggio, nuova rassegna promossa dall'Associazione culturale grandArte: “OMG – grandArte 2025-2026 – I confini del Sacro”, articolato programma espositivo dedicato alla spiritualità nell’arte contemporanea. Le mostre sono Introitus - Presagi Dell’altrove - Segni Scarti Simulacri in Palazzo Santa Croce, e Contrappunto - Quattro Visioni In Dialogo in Palazzo Samone. Info: www.grandarte.it/

CUNEO - PASSATORE - ROATA ROSSI

TRAIL DELLE COCCINELLE

Domenica 11 maggio torna l’appuntamento con il “Trail delle coccinelle”, in programma per tra le zone rurali e l’area lungo il torrente Grana conosciuta come “Sentiero delle coccinelle”, tra Roata Rossi e Passatore. Il ritrovo sarà alle 8 sul piazzale della chiesa, iscrizione obbligatoria. Il trail si terrà in qualsiasi condizione meteo. Info: 340 38 55 464 - 340 85 95 057.

***

ALBA

TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 10 maggio, alle ore 21, nella sala Ordet di Piazza Cristo Re, la compagnia “Nostro teatro di Sinio” porterà sul palco “N’euv ‘d doi ross” di Oscar Barile. Le offerte saranno devolute alle opere missionarie dell’Azione Cattolica.

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 10 e domenica 11 maggio, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

MOSTRA ARTIGIANATO

Sabato 10 e domenica 11 maggio sarà visitabile nella sede della Banca d’Alba la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”. Orario: 10-13 – 15-19.

ALBA

ALBA WALKING TOUR

Sabato 10 maggio alle ore 11 e domenica 11 maggio alle ore 17, tour guidato nella Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, con visite agli edifici più importanti del centro d’origine romana, dalla Cattedrale di San Lorenzo, alla chiesa romanico-gotica di San Domenico, al complesso della chiesa barocca della Maddalena. Info: https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-walking-tour?day=2025-05-10

ALBA

IV FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Domenica 11 maggio, alle ore 21, concerto del maestro David Briggs della Cattedrale di St. John the Divine a New York (USA) nella chiesa di Cristo Re per il Festival organistico Internazionale.

***

BAROLO

UNA NOTTE AL CASTELLO

Sabato 10 maggio, dalle ore 19 a mezzanotte, una serata tra degustazioni e musica, alla scoperta del Castello di Barolo: un gioiello millenario che ospita il museo internazionale dedicato al mondo del vino. Info: https://to.clubsilencio.it/

***

BENE VAGIENNA

SAN GOTTARDO

Nel week end cominciano i festeggiamenti del patrono San Gottardo, che termineranno con molteplici eventi a fine giugno. Sabato 10 maggio si inaugura la collezione di ceramiche di Raffaello Pernici a Casa Ravera. Domenica 11 maggio, dopo la S.Messa, raduno auto d’epoca nel centro storico.

***

BORGO SAN DALMAZZO

PASSEGGIATA PARTIGIANA

Sabato 10 maggio, alle ore 14.30, presso la rotonda delle Alpi Marittime, partenza della Passeggiata Partigiana per conoscere luoghi, fatti e nomi della nostra Resistenza. A guidare l'escursione il prof. Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo. Partecipazione gratuita. Info: 0171/754154.

***

BOVES

KALEIDOSCOPE GUITAR

Sabato 10 e domenica 11 maggio festival dedicato alla chitarra presso l’Atlante dei Suoni, con concerti, masterclass e mostra di liuteria. Info: www.lafabbricadeisuoni.it

***

BRA

IL SABATO DEL VIGNAIOLO

Sabato 10 maggio, una giornata intera, dalle 11 alle 19, torna “Il Sabato del Vignaiolo”, per conoscere i Vignaioli Indipendenti del Roero, assaggiare e acquistare i loro vini. Info: https://www.turismoinbra.it/

BRA

MERCATINO DEL LIBRO USATO

Sabato 10 maggio, dalle 10 alle 18, “Mercatino del libro usato" presso i locali della Biblioteca Civica "Giovanni Arpino" in Via Ernesto Guala 45. Info: www.comune.bra.cn.it/it/eventi/

BRA

MONDO IN PICCOLO

Sabato 10 e domenica 11 maggio visitabile presso il Museo del Giocattolo l’affascinante mostra" Il mondo in piccolo. 1960-1990, gli anni d'oro del modellismo", un nuovo approfondimento tematico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee. Tra i pezzi esposti, interessanti modelli statici in scala ridotta di aerei e navi, prodotti a partire dagli anni '60 da alcune ditte storiche come l'Arfix, la Matchbox, l'Italaerei e l'Esci, costruiti da autentici maestri dell'arte modellistica. Info: www.museidibra.it

***

BUSCA

ESCURSIONE ALLE CAVE

Domenica 11 maggio saranno visitabili le cave di alabastro un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO

TRASMUTAZIONI

Sabato 10 maggio, alle ore 21, al Teatro Civico di Caraglio, debutterà “L’idiota”, il nuovo lavoro teatrale della compagnia teatrale caragliese ‘Teatrino al forno del pane Giorgio Buridan’. Il testo dello spettacolo, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Fedor Dostoevskij, è curato da Silvia Maria Caffari, con un prologo originale di Danilo Reschigna. Info: www.santibriganti.it

CARAGLIO

ARCHITREK

Domenica 11 maggio, dalle ore 9, con partenza dalla frazione Vallera, trekking tra le borgate per raggiungere infine Chiot Rosa, lo spartiacque tra due valli, simbolo culturale e storico della Resistenza nelle Alpi. Info: https://www.emotionalp.com/

***

CASTELLAR

FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Domenica 11 maggio continua la 31° edizione della “Festa degli Spaventapasseri” con una serie di appuntamenti per grandi e piccini. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale "Lo Spaventapasseri". Info: https://www.spaventapassericastellar.it/

***

CENTALLO

SANT’ISIDORO

Nel week end cominciano i festeggiamenti per la festa patronale di Sant’Isidoro. Domenica 11 maggio sotto i portici di via Roma si terrà il mercatino dell’hobbistica. Info su pagina Facebook di Centallo Viva.

***

CHERASCO

MERCATO ANTIQUARIATO

Domenica 11 maggio si svolgerà nelle vie del centro la 137a edizione del Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo. Info: www.comune.cherasco.cn.it

***

CHIUSA PESIO

IL SOLE E LA MONTAGNA

Sabato 10 maggio, dalle 10.30 alle 13, presso il castello di Mirabello, gli Astrofili Bisalta mostreranno il fascino del sole e delle montagne. Ingresso libero. Info: 0171/734990

***

DRONERO

VISITE AL MULINO

Sabato 10 maggio visite guidate presso lo storico mulino ad acqua di Dronero, con ritrovo presso piazza G.B. Cariolo. Seguirà una passeggiata sullo storico Ponte del Diavolo per arrivare al Mulino. Info: https://www.vallemaira.org/eventi/visite-al-mulino-della-riviera/

***

FOSSANO

EXPOFLORA

Sabato 10 e domenica 11 maggio si terrà l’Esposizione di arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura del territorio. Il parco cittadino, via Roma e viale Alpi si trasformano in un’incantevole vetrina dove immergersi nei profumi e nei sapori della primavera. La manifestazione propone una ricca mostra mercato con stand di vivaisti, floricoltori e fiorai e si allarga a numerosi settori merceologici tra i quali diversi stand dedicati all'arredamento, ai complementi d'arredo e alle tecnologie agricole. Non può mancare la gastronomia con il mercato dei prodotti tipici, show cooking e laboratori didattici per bambini. Info. www.visitfossano.it/

FOSSANO

IRENE VENEZIANO IN CONCERTO

Domenica 11 maggio, alle ore 11, nella sede della Fondazione Fossano Musica, Palazzo Burgos, si esibirà in concerto la pianista di fama internazionale Irene Veneziano. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

FRABOSA SOPRANA

FRABOSAPORI

Domenica 11 maggio si terrà la "FraboSapori", una passeggiata enogastronomica per conoscere e apprezzare le prelibatezze locali. Partenza da piazza Marconi alle ore 9.30 con ritiro dei calici e voucher. Info: 351 78 51 117.

***

GOVONE

REGALMENTE ROSA

Sabato 10 e domenica 11 maggio comincia il primo week end di “Regalmente Rosa”, storica manifestazione al Castello Reale di Govone, con un intero mese di eventi per celebrare la primavera e il fascino dei giardini storici impreziositi dalla fioritura delle rose antiche. Visite guidate, concerti, mostre, eventi artistici e molto altro. Info: https://www.castellorealedigovone.it/news/

***

MOMBASIGLIO

VISITE CASTELLO

Sabato 10 maggio il castello di Mombasiglio sarà aperto a visite guidate e gratuite, scelto dall'Istituto italiano dei Castelli come unico sito piemontese per la “Giornata nazionale dei Castelli”. Info: 011/19560449.

***

MONDOVÌ

CONCERTO PER GIOVANI

Sabato 10 maggio, alle ore 17, presso la Sala Ghislieri di Mondovì, in via Francesco Gallo, "Concerto per i giovani", con musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Bob Chicott, Wolfgang Amadeus Mozart. Si esibiranno il coro femminile del Sistema Scuole di Musica AMR con l'Orchestra Filarmonica di Alba, diretti da Nicola Davico. Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ

2 PASSI PER L’AUTISMO

Sabato 10 maggio, Mondovì torna ad ospitare “2 passi per l’autismo”, evento organizzato dall’Associazione sportiva Team Marguareis insieme ad Autismo Help Cuneo OdV. Un appuntamento sempre molto atteso che anche quest’anno prevede la corsa competitiva e la camminata solidale adatta a tutti. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. Info: 334 73 78 594 - www.facebook.com/Team.Marguareis/?locale=it_IT

MONDOVÌ

UNIAMO LE VOCI

Sabato 10 maggio, alle ore 21 la chiesa della Missione ospita la IX edizione della rassegna corale "Uniamo le voci", un concerto con canti di tradizione popolare dai 5 continenti. L'evento è a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ETS di Candiolo. Parteciperanno il Coro Polifonico Cum Corde e la Società Corale della Città di Cuneo. Info: 0174/330358

***

MONTEU ROERO

AVVENTURE AL CASTELLO

Domenica 11 maggio, giornata all’insegna di arte, cultura e mistero. Visite al castello dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, nuove scoperte e percorsi sotterranei. Info: https://belmonteu.it/

***

MORETTA

PARTITA DEL CUORE

Sabato 10 maggio, dalle ore 14.30, presso il Campo Sportivo Silvio Baudo di Moretta, il Comune insieme agli Amici dell'Ospedale SS.Annunziata di Savigliano e Cuore in Mente organizzano "Partita del cuore - Insieme per il cuore di tutti", un evento speciale all'insegna dello sport e della solidarietà. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 euro che sarà destinato all'acquisto di attrezzatura per il reparto cardiologia dell'Ospedale SS.Annunziata di Savigliano. Info: https://www.comune.moretta.cn.it/

***

PAESANA

FIT WALKING DEL MONVISO

Domenica 11 maggio 13° Fitwalking del Monviso, con ritrovo in piazza Piave per la partenza alle ore 10. Saranno disponibili tre percorsi, accessibili a tutti e modulabili in base alla propria preparazione, per godersi in serenità la bellezza dell'alta Valle Po. Info: https://linktr.ee/pro.loco.paesana

***

POCAPAGLIA

RIPULIAMO IL PARCO

Sabato 10 maggio, dalle 9 alle 14, un impegno concreto nella Natura, con i lavori collettivi di ripulitura del Parco di Montalupa in frazione Macellai, organizzati da 9 associazioni legate all’ambiente e all’ecologia. Info e adesioni: 338 46 28 615.

***

ROCCA DE BALDI

CASTELLO E BORGO

Domenica 11 maggio inizia il ciclo degli appuntamenti dal titolo “Istantanee di Storia”, dedicato alla millenaria famiglia dei Morozzo marchesi della Rocca e di Bianzé. La prima visita-conferenza, dal titolo di “La famiglia Morozzo a Rocca de' Baldi”, sarà arricchita da una passeggiata nel borgo, per ritrovare le numerose tracce del suo passato medievale. Le visite si terranno alle 14.45 e alle 17. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

RODDI

MEDIOEVO IN FAMIGLIA

Domenica 11 maggio alle 15.30 visita guidata al castello adatta per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Info: https://www.castellodiserralunga.it/

***

RODDINO

IN ASSENZA DI GRAVITÀ

Nel week end sarà possibile visitare la mostra fotografica “In assenza di gravità” con le immagini di Silvia Pastore e altri autori, tratte del libro ideato da Gianluca Vialli, in sostegno alle cure contro la Sla.

***

SAN MICHELE MONDOVÌ

ESCURSIONE IN E-BIKE

Domenica 11 maggio, alle ore 14, partenza escursione in e-bike con Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte alla scoperta del Sentiero Regionale Landandè. Info: 370 31 12 101.

***

SANTA VITTORIA D’ALBA - CINZANO

UOMO AGRICOLTURA E TERRITORIO

Sabato 10 e domenica 11 maggio in frazione Cinzano di Santa Vittoria d'Alba, mostra fotografica "Uomo, agricoltura e territorio", camminata a 6 zampe con i propri cani, benedizione dei trattori e mostra mercato dei trattori d'epoca, pranzo con grigliata mista.

SANTA VITTORIA D’ALBA

DREAMING IN ART

Sabato 10 e domenica 11 maggio comincia un viaggio nei multiversi, con oltre 30 artisti che presenteranno le loro interpretazioni delle Langhe e del Roero. Saranno coinvolti i siti del polo museale di Santa Vittoria d'Alba: la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Rocco e la Gipsoteca "G. Chiesa" come spazi espositivi d'eccezione. Pittura, Fotografia, Scultura, Arte digitale, Scrittura, Poesia, Teatro, Musica. Info: 320 71 62 568 associazionedreaminginart@gmail.com

***

SALUZZO

NEGOZI IN STRADA

Domenica 11 maggio 47a edizione di “Negozi in strada” nelle suggestive vie del centro storico di Saluzzo, un’occasione unica per vivere un'esperienza di shopping all’aperto in un'atmosfera vivace e coinvolgente. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

NEN MAC TABUI

Domenica 11 maggio, dalle 14.30 in piazza Cavour, sfilata amatoriale con premi alle varie categorie, dal più vecchio, al più lento, al più smilzo. La manifestazione, al 4° anno di vita è promossa da Confcommercio Saluzzo in collaborazione con le sezioni saluzzesi di Enpa e N.O.G.R.A. - Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria. Info: https://giornali02.esprimo.com/api/v1.0/#search/Tabui/_blank

***

SAVIGLIANO

SAVIX COMIX & BRICKS

Sabato 10 e domenica 11 maggio 3a edizione di "SAVIX Comix & Bricks", evento dedicato al mondo dei fumetti, giochi da tavolo, fantasy, games e costruzioni. Un weekend ricco di emozioni ed appuntamenti da non perdere con diverse aree tematiche, stand, cosplay e grandissimi ospiti.

SAVIGLIANO

TALK CON DANILO BERTAZZI

Sabato 10 maggio, alle ore 15, in piazza Cavour, in occasione della terza edizione di "SAVIX Comix & Bricks", talk con Danilo Bertazzi, attore e conduttore televisivo italiano, noto soprattutto per il ruolo di Tonio Cartonio nella Melevisione e per la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento per ragazzi. A seguire Meet&Greet nell’area media, per incontrarlo di persona. Ingresso libero. Info: https://savixcomicsandbricks.it/

SAVIGLIANO

COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 10 maggio, alle ore 21.15, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, la compagnia teatrale El Fornel andrà in scena con lo spettacolo "El borgh dle grassie" nell'ambito della rassegna dialettale piemontese. Info: cultura@comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO

CRISTINA D’AVENA – GEM BOY

Domenica 11 maggio, alle ore 18.30, in piazza Cavour, in occasione della terza edizione di "SAVIX Comix & Bricks", Cristina D’avena feat GEM BOY in concerto. Ingresso gratuito. Info: https://savixcomicsandbricks.it/

***

SERRALUNGA D’ALBA

MEDIOEVO IN FAMIGLIA

Sabato 10 maggio alle ore 15.15 visita guidata al castello adatta per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Info: https://www.castellodiserralunga.it/

***

SINIO

RESUSCITATA

Domenica 11 maggio, alle ore 17 nella sala teatro la Compagnia Agar di Asti presenterà lo spettacolo “Resuscitata” di Delfino Pellegrino. Info: 334 13 92 727.

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

TEATRO DIALETTALE

Sabato 10 maggio, alle ore 21, presso il teatro “Bongioanni”, andrà in scena la compagnia Der Roche con la commedia dialettale “Che batibeuj a la stassion”.

***

STROPPO

CANTIAMO INSIEME SFORNANDO IL PANE

Sabato 10 maggio, la Pro Loco di Stroppo propone Cantiamo insieme sfornando il pane in Borgata Morinesio. Il programma prevede il ritrovo ore 9.30 a Paschero, con passeggiata fino alla borgata di Morinesio. Alle 11.30 sfornata del pane e canti spontanei e a seguire a seguire pane, salame e piatto caldo. Info: 379 17 89 427.

***

VICOFORTE

SORSI E RISATE

Sabato 10 maggio alle ore 18 il Circolo ACLI di Fiamenga propone, in via Bovolo 1, l'evento “Sorsi e Risate”. In programma racconti, degustazioni e quiz a premi condotti dai produttori in Clavesana. Info: 340 82 37 900.

***

VILLAR SAN COSTANZO

SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 11 maggio dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.

***

VINADIO

RADUNO AUTO D’EPOCA AL FORTE

Sabato 10 e domenica 11 maggio si terrà il primo raduno di auto d’epoca nel Forte di Vinadio, organizzato da amanti e collezionisti di Alfa Romeo. Ritrovo sabato 10 maggio alle 12 presso il bar La Crosa per un aperitivo con buffet; alle 16.30 visita guidata del Museo all’interno del Forte di Vinadio. A seguire aperitivo e cena. Ancora appuntamento domenica 11 maggio, con ritrovo al parcheggio del bar La Crosa alle 9, per fotografie e gita verso il colle della Maddalena. Info: 339 83 16 343.