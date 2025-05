Voxonus Festival e Scuola di APM si alleano per sviluppare l’offerta culturale della città

La rassegna, sotto la direzione artistica di Claudio Gilio, conta quest’anno 70 concerti e come recita il sottotitolo “dalle Alpi al mare”, si snoda tra Piemonte e Liguria.

Il grande successo dell’iniziativa si misura con il costante incremento dei concerti e con lo spessore delle collaborazioni: la Direzione Regionale dei musei della Liguria, il Teatro dell’Opera Giocosa - teatro di tradizione, il Teatro Comunale Gabriello Chiabrera di Savona, il Collegio Universitario Einaudi, la Fondazione OMI, il Forte di S. Tecla di Sanremo, il Forte di S. Giovanni a Finale Ligure solo per citarne alcune.

A Saluzzo il Festival riserva 6 appuntamenti e il suo sviluppo passa attraverso una importante collaborazione con la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, istituzione saluzzese di valenza internazionale.

In APM si strutturerà un corso di alta specializzazione in musica barocca e neo classica con strumenti originali e con lo studio della prassi esecutiva storicamente informata, cifra interpretativa del progetto Voxonus.

I giovani musicisti affiancheranno gli artisti della compagine savonese - ricordiamo che Voxonus è un brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona presieduta da Claudio Gilio - e con questi perfezioneranno le loro conoscenze specifiche nel repertorio antico. Seguirà una immediata ricaduta occupazionale dei migliori allievi nelle fila della Voxonus Orchestra, una delle poche realtà orchestrali italiane a proporre le musiche del 1700 con i criteri dell’esecuzione filologica.

“La collaborazione con APM segna un momento di sintesi virtuosa fra formazione e occupazione. Da decenni mi occupo di correlare l’alta specializzazione con la creazione di attività concertistica e ho trovato nell’ottima direzione di APM una netta sintonia in questo intento. Da saluzzese nutro il convincimento che la mia città abbia caratteristiche peculiari per divenire un centro di riferimento per la cultura musicale, esistono oltre ad APM altre realtà degne di nota per storia, impegno e risultati.

Anche nel settore dell’opera lirica sto ragionando con la Fondazione Scuola di APM per offrire agli allievi di quest'ultima la possibilità di fare esperienza all’interno delle nostre produzioni che fanno capo al Teatro dell’Opera Giocosa - uno dei 29 teatri di tradizione italiani - e all’Orchestra Sinfonica di Savona.” Questo il pensiero di Claudio Gilio, direttore artistico del Voxonus Festival.

Mentre il Direttore di APM Cristiano Cometto dichiara: “Siamo molto felici di intraprendere una collaborazione strutturata con l’Orchestra Sinfonica di Savona e di ospitare gli appuntamenti del Festival Voxonus. Nell’ottica di offrire occasioni di formazione specialistica per i nostri allievi, inoltre, riteniamo molto significativa la partnership che permetterà ad alcuni allievi di seguire le masterclass con il Maestro Bressan sull’interpretazione storicamente informata.

Per la Scuola APM un nuovo capitolo di formazione di alto livello, capace inoltre di restituire alla città momenti concertistici che, siamo sicuri, saranno di alto livello.”

Il Voxonus Festival si affaccia a Saluzzo nel 2023 attraverso una collaborazione con l’Associazione Collegium Artium e con il Rotary Club di Saluzzo, questa partnership ha permesso l’utilizzo della Croce Nera, prestigioso monumento storico saluzzese, ottenendo nei passati due anni di attività il sold-out in tutti concerti proposti.

Oggi, con la collaborazione con APM e con l’Amministrazione comunale di Saluzzo, si segna un ulteriore fondamentale sviluppo dell’attività artistico-musicale della città.

Gli appuntamenti della rassegna, per Saluzzo, si svolgeranno nel cuore della città, tra la Chiesa della Croce Nera, la Chiesa di San Giovanni e lo stesso Monastero dell'Annunziata, sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, offrendo al pubblico l’occasione unica di immergersi nelle sonorità autentiche e raffinate del periodo barocco in scenografie senza tempo, che valorizzano la suggestione dei concerti.

La programmazione prevede l'esecuzione di brani di Vivaldi, Bach, Handel, Purcell, Haydn, Mozart, Boccherini, Bruni, compositori che hanno segnato l’epoca barocca, e interpretazioni crossover che raggiungono e miscelano con sapienza musica antica e contemporanea, in esecuzioni con strumenti storici e tecniche interpretative rispettose delle tradizioni originali.

Il programma della rassegna per le date di Saluzzo: