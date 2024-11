Cuneo, anche l'i.c. Oltrestura ha celebrato la giornata contro la violenza di genere

Si è tenuto giovedì 21 novembre alle 10.30 in via Chiri a Madonna dell’Olmo di Cuneo l’animazione in vista della giornata contro la violenza di genere alla locale panchina rossa.

Protagonisti gli studenti della 3C dell’istituto comprensivo Oltrestura.

L’iniziativa è stata organizzata da Mai+Sole, il comitato di quartiere di frazione Madonna dell’Olmo e l’istituto scolastico; presenti per l’occasione l’assessora Cristina Clerico e la consigliera Flavia Barbano, il presidente del comitato di quartiere Alberto Parola, la dirigente scolastica Paola Banchio e le insegnanti Catia Ferrari e Serena Rosso.