Aromi, erbe e sapori del Parco Fluviale: i laboratori dedicati agli adulti aspettando Natale

Il periodo che precede il Natale è l’occasione perfetta per immergersi in attività che sappiano coniugare la passione per la natura con le tradizioni del nostro territorio. Al Parco fluviale sono in programma due appuntamenti che oltre ad essere occasioni uniche di apprendimento, rappresentano anche un'opportunità per fare una pausa dalle frenetiche preparazioni natalizie, per rilassarsi e riscoprire il piacere di fare qualcosa con le proprie mani. Che si tratti di imparare a riconoscere le erbe spontanee o di sperimentare nuovi aromi, ogni incontro è pensato per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza sensoriale divertente e creativa.

Sono incontri dedicati al mondo della fitoalimurgia, ovvero l’arte di utilizzare le erbe spontanee a scopo alimentare, praticata in passato per necessità, oggi è stata riscoperta per arricchire la nostra cucina e per promuovere la biodiversità anche a tavola. Molte delle piante che normalmente consideriamo "infestanti" possano in realtà essere un’ottima risorsa, ad esempio per confezionare degli originali pensierini natalizi.

Sabato 30 novembre, la Dottoressa Valentina Carasso, specializzata nello studio della flora spontanea ed esperta nella biologia dei semi, conduce “SAPORI DI FIUME | Riconoscere e utilizzare le erbe spontanee”. Nel corso della lezione sarà possibile imparare quali sono le erbe che possono essere utilizzate per creare tisane, liquori e bibite, scoprendo anche l’importanza della flora spontanea per la biodiversità degli ambienti fluviali.

Sabato 14 dicembre, Giulia Ghibaudo, erborista del team Itur, condurrà “BALSAMICAMENTE | Aromi sotto l’albero”. Per chi è interessato all'arte dell’autoproduzione, questo laboratorio offrirà l'opportunità di creare un profumatissimo sale da cucina, utilizzando erbe aromatiche tipiche dei nostri giardini. Un modo semplice per arricchire i propri piatti natalizi. Il materiale per realizzare il sale sarà fornito, ma ogni partecipante è invitato a portare con sé un vasetto di vetro per conservare la propria creazione.

Per partecipare ai laboratori è necessario acquistare il biglietto online sul sito www.parcofluvialegessoestura.it o presso l’Infopoint da martedì a venerdì tra le ore 10 e le 13 e tra le 14,30 e le 16,30.