Cavallermaggiore: tutto pronto per la VIII Sagra del Gorgonzola DOP

È tutto pronto, a Cavallermaggiore, per l’ottavo appuntamento della Sagra del Gorgonzola Dop. L’appuntamento, di richiamo per tutti i buongustai, prenderà il via il 23 aprile nel centro cittadino dove verrà allestito il Pala Gorgo in cui potranno essere ospitati più di 700 commensali per ciascuna delle 5 cene e dei 4 pranzi in programma fino al 4 maggio. Appuntamenti golosi, ma non solo: anche arte, musica e fiera-mercato per il divertimento di grandi e piccini.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa presso Cascina Abbà di Cavallermaggiore.