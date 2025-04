Alba: i cori di Böblingen accolti in città

Negli ultimi due sabati di marzo, l’Amministrazione comunale di Alba ha accolto in Municipio due cori provenienti dalla città gemella Böblingen (Germania).

Sabato 22 marzo la vice sindaco Caterina Pasini e la consigliera Anna Chiara Cavallotto affiancate dalla presidente del Comitato di Gemellaggio Alba-Böblingen Daniela Viberti hanno ricevuto il coro “Coe”, ad Alba per un gemellaggio in musica con il coro Forever Young di Roddi.

Composto da 70 coristi membri di 40 corali della zona di Böblingen, il coro tedesco è stato accompagnato in Piemonte dal presidente Siegfried Schneider e dal responsabile viaggi Klaus Daniels. A fare da traduttore è stata Angelika Genitheim. Durante l’incontro è intervenuto anche Luigi Cabutto vice presidente dell’Associazione Famija Albèisa. Presente anche Domenico Boeri, consigliere comunale e consigliere dell’Associazione Famija Albèisa.

Poi, sabato 29 marzo il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi hanno ricevuto nel Palazzo comunale i ragazzi del coro "Mittel - und Oberstufenchor” del Liceo Gymnasiums “Albert-Einstein” di Böblingen".

I giovani dai 12 ai 18 anni sono arrivati ad Alba con la direttrice del coro Simone Reissing-Szabo, insegnante di musica e francese nel liceo “Albert-Einstein” da oltre 20 anni e direttrice del coro "medio e superiore". Il gruppo è stato accompagnato da Angelika Genitheim. Durante il soggiorno nella capitale delle Langhe, i ragazzi tedeschi hanno fatto uno scambio scolastico con il coro del Liceo Musicale “Leonardo Da Vinci” di Alba diretto da Sergio Daniele e si sono esibiti per il pubblico nella chiesa di San Domenico venerdì 28 marzo.

All’evento in Sala Consiglio hanno partecipato anche i consiglieri comunali Domenico Boeri ed Elisa Boschiazzo ed il presidente dell’Associazione Famija Albèisa Massimo Lampugnani.

«Ci fa piacere accogliervi qui – ha detto il sindaco Alberto Gatto affiancato dall’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi – Questi scambi confermano le ottime relazioni che intercorrono tra Alba e Böblingen e che si stanno manifestando particolarmente in questo periodo con la visita di queste corali ospiti della Famija Albèisa. Grazie per il concerto molto bello e di successo che avete tenuto qui da noi. Vi auguro una buona permanenza nella nostra città e sul nostro territorio. Vi auguro, inoltre, di poter proseguire in questa attività artistica seguiti dagli insegnanti che vi hanno accompagnati in questa gita d’istruzione in Italia».