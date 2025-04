LiberArti emoziona e regala al pubblico un nuovo modo di sentire la Libertà

Chiesa di San Domenico ad Alba gremita, sabato 29 marzo, per l’evento LiberArti, una commistione di musica, arte e teatro che ha emozionato il pubblico, trasportandolo nella dimensione più profonda e intima della Libertà. L’evento ha accompagnato di fatto la mostra “Libertà in trasformazione”, con l’esposizione lungo le navate, delle opere dell’artista internazionale Maurizio D’Andrea, nell’allestimento voluto dell’architetto Barbara Viale, che ha curato il perfetto svolgimento della serata.

Al pianoforte il maestro Gigi Rivetti, alle voci Silvia Tancredi e Fiorella Coppola, al racconto l’attore Giulio Prosperi: il viaggio attraverso la Libertà, nell’atmosfera magica delle opere pittoriche di Maurizio D’Andrea, ha coinvolto il pubblico in un racconto fluido, nella corrente dei “Segni”, quelli della vita e quelli immersivi e senza paura, impressi nelle tele. Come ha suggerito il testo declamato da Prosperi: “Si deve osare, non si vive sulla soglia, perché la Libertà non si sfiora, si vive”.

Numerosi i momenti di emozione, che hanno toccato le corde più profonde delle persone. Bravissime le interpreti, dotate di grandissime capacità vocali, accompagnate da un musicista di altissimo livello. Due ore di spettacolo intenso, simile ad un tuffo nella Libertà, troppo spesso data per scontata. Un passaggio della narrazione ha toccato il tema del caos, esteriore e interiore: “Guardando un quadro si può interpretare solo il caos, mentre dietro c’è molto altro: è attraverso questo conflitto che riusciamo ad andare avanti. Siamo destinati ad essere liberi. La Libertà è anarchica e si riflette lontana, nella musica, come un’eco”.

Il monologo è uno scritto dallo stesso Maurizio D’Andrea, poliedrico e talentuoso artista, capace di far sentire il battito del cuore nelle immagini e nei tratti delle sue tele. “Per approcciarmi al testo sono partito dal titolo 'Come La Tregua Di Natale' e dall’immagine di locandina 'Rosa Parks'. Due esempi di lotta per conquistare un attimo di libertà e passare inconsapevolmente alla Storia. Per cambiarla”.

Al termine della serata un caloroso saluto dell’artista dal palco ha sugellato un momento di empatia fra il pubblico e i meravigliosi artisti che si sono esibiti.

La mostra “Libertà in trasformazione”, allestita nella chiesa di San Domenico in via Calissano ad Alba, vista la grande affluenza, è stata prorogata fino al prossimo 6 aprile e sarà aperta dal martedì al venerdì con orario 15-18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Preziosa la collaborazione dei volontari della Famija Albeisa, che ricevono con calore, competenza e simpatia i visitatori.

Per info: dandreart.info@gmail.com