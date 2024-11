Volley, serie C maschile: sabato sera il VBC Mondovì capolista a Chieri contro Sesto

Nell’ ottava giornata del Campionato di Serie C la capolista VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso sabato sera alle ore 21 dall’ ostica trasferta sul campo del Chieri allenato dall’ esperto Sergio Ravera.

In classifica generale, dopo i primi sette turni, i monregalesi, che arrivano dal convincente successo casalingo per 3-0 sul Lasalliano Torino, sono primi con 21 punti, a +5 proprio sul Lasalliano Torino e sull’ Acqui secondi ed a + 7 sull’ Asti quarto. Il Chieri invece arriva dalla sconfitta per 3-1 di Busca contro il Cuneo e si trova al sesto posto a quota 12 punti in compagnia del Verbania, dell’ ArtiVolley Collegno e del S. Paolo Torino.

“Giocare a Chieri non è mai facile – avverte coach Massimo Bovolo – sia per le caratteristiche complessive dell’ impianto sia perché quella chierese è una formazione che è sempre difficile da affrontare ed è capace di prestazioni di alto livello tecnico. Dovremo essere bravi a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora, giocando con tanta attenzione e cercando di aggredirli per imporre il nostro ritmo e metterli così in difficoltà. Sappiamo che sarà sicuramente una partita molto dura ed ostica, ma noi vogliamo assolutamente continuare la nostra striscia positiva di risultati per mantenere invariato il nostro vantaggio e, se possibile, addirittura provare ad aumentarlo.”