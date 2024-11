Al via da questo weekend il Natale Cuneese [VIDEO E FOTO]

E' ufficilamente iniziato il conto alla rovescia al Natale e anche in Granda si sente già l'atmosfera che accompagnerà tutti fino al nuovo anno. Tanti i Comuni del Cuneese che si sono attivati con proposte e iniziative.

“Si avvicina il periodo delle Festività Natalizie e in provincia di Cuneo tutto è in fermento per accogliere turisti e visitatori.” Così il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi ha introdotto la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie in programma nella Granda, evento ospitato nella “Casa di Natale” allestita presso l’ATL del Cuneese che ha visto la straordinaria compresenza di San Nicola, di Babbo Natale e di un suo elfo.



Mercatini di Natale, presepi statici, meccanici e rappresentazioni viventi, esperienze per famiglie, appuntamenti gastronomici e spettacoli, fiaccolate sulla neve e, dal 4 al 6 gennaio 2025, il maestoso Raduno Aerostatico dell’Epifania. Tantissime sono le rassegne in programma nel Cuneese per soddisfare ogni desiderio e per portare un po’ di gioia e di spensieratezza a grandi e piccini.



I primi Comuni a proporre le iniziative natalizie questo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, sono Caraglio, Mondovì, Farigliano, Ormea, Chiusa Pesio e Verzuolo.





Sentiamole nel video qui sotto:



“Nella nostra provincia abbiamo un paniere di prodotti tipici d’eccellenza davvero invidiabile che, unito ai tanti appuntamenti delle Festività, all’offerta del settore neve con le stazioni sciistiche e i centri fondo, contribuiscono alla definizione del Cuneese quale destinazione turistica appetibile ed accogliente.” ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese.



Tutti gli appuntamenti delle Festività sono costantemente aggiornati su www.visitcuneese.it (Sezione Eventi/Natale).