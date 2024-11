Il Moto Club Alba chiude un 2024 ricco di entusiasmo e soddisfazione

L’ultima domenica di novembre, salvo rare eccezioni, ha sempre segnato per il Moto Club Alba il momento di bilancio per l’anno moto turistico che va a chiudersi, anche quest’anno ligi alla tradizione tutti i soci del nostro sodalizio si sono riuniti per il pranzo di fine anno presso il ristorante “Il Faro” di Rodello,

"Assieme ai numerosi soci presenti (120) - dicono dal sodalizio -, ci sono venuti a trovare diversi personaggi di spicco Fmi e presidenti di moto club amici, presenti anche l’amico storico del Moto Club Alba il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Alberto Gatto che, onorandoci della loro presenza, hanno partecipato alla consegna dei contributi di beneficenza che il nostro sodalizio ha consegnato a due gruppi presenti al pranzo. Infatti, invitati speciali, la cooperativa sociale Alice e la cooperativa Paradigma onlus i due sodalizi si occupano di bambini con dei problemi famigliari...e il Moto Club Alba con il suo piccolo contributo spera di rendere più agevole la loro permanenza nelle strutture gestite da queste due meritevoli associazioni".

"La domenica - concludono dal gruppo - è poi proseguita con i ringraziamenti per tutti i collaboratori del Moto Club Albae con la premiazione dei centauri/e che si sono distinti nell’anno per la partecipazione ai vari raduni in programma...noi soci comunque dobbiamo ringraziare un ottimo consiglio direttivo che con la vulcanica guida del presidente Bruno Cerrato ha sa-puto programmare sapientemente il calendario 2024 donando giorni di relax in buona compagnia. In ultimo una menzione particolare al 1° motoraduno post Guido Bottino dedicato a lui, come l’anno scorso con il motogiro i numeri sono stati stratosferici. Nessun sodalizio ad eccezione di Alessandria ha saputo radunare un così alto numero di iscritti (oltre 420) segno che si lavora bene e che di conseguenza le persone ad Alba vengono volentieri. Ora attendiamo con impazienza il calendario del prossimo anno".