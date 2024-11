Trasporto pubblico locale, oggi lo sciopero generale dalle 9 alle 13

Venerdì nero dei trasporti anche nel Cuneese, a causa dello sciopero nazionale generale indetto da CGIL e UIL.



Annunciato da tempo lo sciopero avrebbe dovuto durare 24 ore secondo le modalità previste a livello locale e nel rispetto delle fasce di garanzia, ma la previsione dei forti disagi ha innescato numerose polemiche, anche a fronte della coincidenza di scioperi annunciati precedentemente.



Sulla scorta delle notevoli criticità che si sarebbero provocate all'utenza, mercoledì 27 novembre è intervenuta un'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precettando l'iniziativa, riducendone l'orario dalle 9 alle 13 della stessa giornata.



Anche il trasporto locale su gomma della Granda, quindi, sarà coinvolto dall'iniziativa e per eventuali informazioni sull’effettiva operatività dei servizi contattare le biglietterie aziendali Bus Company. I trasporti saranno regolarmente garantiti prima e dopo lo sciopero.



Restano esclusi dallo sciopero il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Oltre al settore dei trasporti saranno in protesta anche quello della sanità e della scuola. Se non dovesse essere rispettata la precettazione incorrerebbero in sanzioni non solo i sindacati, ma anche i singoli lavoratori.