Dr. Hande Ulusal sottolinea le considerazioni chiave per l'aumento delle labbra

Con l'aumento della popolarità delle procedure estetiche in Italia, l'aumento delle labbra si distingue come una delle scelte principali. Il Dr. Hande Ulusal, specialista in dermatologia, condivide le considerazioni chiave su cosa considerare per questo trattamento molto richiesto.

Le applicazioni cosmetiche stanno guadagnando popolarità in Italia, un Paese noto non solo come centro della moda ma anche come centro della bellezza. Il crescente interesse per i trattamenti che vanno dalla cura della pelle ai miglioramenti estetici nasce dal desiderio di raggiungere il proprio aspetto ideale.

Dr. Hande Ulusal, specialista in dermatologia, che esercita presso la sua clinica in Turchia, ha condiviso le sue considerazioni sulla crescente domanda di procedure estetiche in Italia, in particolare di aumento delle labbra, e ha evidenziato le considerazioni chiave per sottoporsi a tali trattamenti.

“Un aumento efficace delle labbra richiede una pianificazione dettagliata della qualità e delle proporzioni del filler, con un'attenta considerazione dell'anatomia e della struttura cutanea dell'individuo. Come tutte le procedure estetiche, i filler per le labbra comportano alcuni rischi”, ha dichiarato il Dr. Ulusal.

“Per esempio, un uso eccessivo di filler può causare un aspetto squilibrato e inferiore alle aspettative, mentre un filler inadeguato può non raggiungere il risultato desiderato. Se applicati nelle giuste proporzioni e qualità, i filler creano labbra che si armonizzano con i tratti del viso del paziente e appaiono notevolmente migliorate”, ha aggiunto.

Più non è sempre meglio

Ribaltando la convinzione comune secondo cui "più volume significa migliori risultati", Dr. Hande Ulusal spiegò ulteriormente:

"Avere un’applicazione naturale degli impianti di riempimento delle labbra è fondamentale consultare esperti qualificati nel campo. Comunicare chiaramente le proprie aspettative allo specialista durante la prima consulenza rappresenta lo passaggio cruciale del processo.

Come uno specialista che esegue procedure estetiche come l’aumento delle labbra a Istanbul, io priorizzo sempre ascoltare attentamente i miei pazienti ai fini di aiutarli a conseguire risultati adeguati alle loro necessità specifiche. È importante ricordare che le procedure estetiche come l’aumento delle labbra sono principalmente relative alla percezione visiva. Il vero obiettivo nell’estetica consiste assicurarsi che gli individui si sentono meglio riguardo se stessi ed ottengano risultati salubri e soddisfacenti.”

L'aumento delle labbra sta rapidamente emergendo come procedura estetica più richiesta

La domanda di procedure estetiche moderne è in aumento a livello globale. Secondo i dati di Statista, il numero di interventi estetici in Italia è raddoppiato nell'ultimo decennio. Solo l'anno scorso sono stati eseguiti oltre 757.000 interventi, tra i quali i più richiesti sono quelli alle palpebre. L'aumento delle labbra, o filler, segue a ruota, con oltre 27.000 procedure effettuate nel 2023.

Il Dr. Hande Ulusal, specialista in dermatologia, ha fornito informazioni dettagliate sull'aumento delle labbra, spiegando: “I filler per le labbra sono tra le procedure che prevedono l'iniezione di sostanze naturalmente presenti nel corpo, come l'acido ialuronico, nelle labbra. Questa tecnica aiuta gli individui a ottenere labbra più piene, contornate e definite, con il risultato di un aspetto più giovane e vivace.

Questa procedura estetica, ampiamente preferita, risolve anche le asimmetrie delle labbra e aiuta a ridurre problemi come le rughe sottili. Per questi motivi, negli ultimi anni l'aumento delle labbra è diventato una delle applicazioni più richieste in tutto il mondo”.

I principi fondamentali dell'aumento delle labbra sono qualità, proporzione e compatibilità

Il Dr. Hande Ulusal ha sottolineato le considerazioni chiave per un aumento delle labbra di successo, affermando: “Le persone che cercano soluzioni pratiche ed efficaci per migliorare il proprio aspetto nel mezzo della vita quotidiana spesso si rivolgono a procedure come i filler per le labbra. Tuttavia, è fondamentale che questi trattamenti estetici siano eseguiti da specialisti qualificati.

Quando le procedure non sono studiate su misura per armonizzarsi con la struttura facciale esistente, rischiano di creare un aspetto esagerato o sproporzionato, portando a risultati inferiori alle aspettative”.

